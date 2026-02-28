Naslovnica
MotoGP

Tardozzi: Kazen je nepravična, Marc se Pedra ni dotaknil

Buriram, 28. 02. 2026 09.55 pred 8 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Ž.Ž.
Davide Tardozzi želel utišati navijače, ki so izžvižgali Marca Marqueza

Sprinterska preizkušnja za veliko nagrado Tajske je prinesla zmago Pedra Acoste po ogorčenem boju z Marcom Marquezom. Se pa bo po sprintu nedvomno še nekaj časa govorilo o incidentu med Acosto in Marquezom, zaradi katerega je precej izkušenejši prejel kazen in izgubil zmago tik pred ciljno črto.

Marc Marquez in Pedro Acosta sta poskrbela za zelo napet zaključek sprinta v Buriramu. Acosta je rojaka, ki je večino dirke preživel v vodstvu, vse do zadnjega ogrožal s svojimi napadi, na katere je aktualni prvak bolj ali manj uspešno odgovarjal.

Tako je bilo tudi v predzadnjem krogu, ko je dirkač KTM-a švignil v vodstvo, Marquez pa je udarec vrnil z grobim prehitevanjem, s katerim je Acosto nekoliko izrinil s steze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo dirke je presodilo, da je bil Marquezov manever pregrob in mu sporočilo, da mora rojaka ponovno spustiti predse. To je 33-letnik v zadnjem krogu dirke tudi storil, a je bila ciljna črta preblizu, da bi lahko Acosto ponovno prehitel, tako je sprint končal na drugem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu sprinta so bila mnenja o presoji vodstva dirke deljena. S kaznijo je bil precej nezadovoljen vodja tovarniške ekipe Ducatija Davide Tardozzi. "Marc se Pedra ni dotaknil in ni zapustil steze, zato mislim, da je kazen nepravična. Prepričan sem, da bi Pedro storil podobno," je dejal Italijan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez pa odločitve o kazni ni želel komentirati. "Menim, da je presoja v pristojnosti vodstva dirke. Jaz samo sledim pravilom," je bil aktualni prvak jedrnat v svojem odzivu.

Med dirkačema sicer po koncu sprinta ni bilo vroče krvi, na stezi se bosta ponovno udarila že jutri, ko bo na sporedu še osrednja preizkušnja dirkaškega konca tedna za VN Tajske.

Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
FOTO: VOYO
motogp marc marquez pedro acosta vn tajske

Acosta do cilja priganjal Marqueza in slavil na uvodnem sprintu sezone

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaktus - x
28. 02. 2026 11.14
Joj kolk ga bo šele jutri Bezzecchi opral, le komu bo pol jokal Tardozzi.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
28. 02. 2026 11.05
Če ste gledali ti od Duca oz vsi ITA so lepo postriženi z gelom v laseh, sami šminkerji. Mehanikov ne kažejo po TV. Oni nimajo časa za gel v laseh.
Odgovori
-2
0 2
Bananistanec
28. 02. 2026 10.48
Seveda ni bilo dotikal ker se je Marcu izognil, tako ( prehitevanje ) izrivanje na umazan del steze je pri Marcu stalnica in ja se lahko čudi da ni takih kazni dobil že prej
Odgovori
-1
2 3
Realist46
28. 02. 2026 10.47
Ne vem če si je Marc tukaj zaslužil kazen čeprav nisem njegov fan. Čisto lep boj je bil pač malo bolj agresiven kot se spodobi v motogp dej se pa kar kazni talajo. No sport. Pač Marc se ne pusti do konca kar je prav.
Odgovori
+1
3 2
bandit1
28. 02. 2026 11.03
To so dirke ki si jih želimo, ne pa tisto da uide za 10 sec in se sam lepo vozi naprej do zmage.
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
28. 02. 2026 10.44
Kaksno kazen je bezeci dobil k je aprilijo zasadil v MM ???....kar se je koncalo z vecmesecno poskodbo.
Odgovori
+1
3 2
bandit1
28. 02. 2026 11.03
Kazenski krog na naslednji dirki. Za zjokat.
Odgovori
-2
0 2
Kaktus - x
28. 02. 2026 10.37
Nista se dotaknila ker je acosta enostavno pametnejši in boljši dirkač.
Odgovori
+1
4 3
macolagobec
28. 02. 2026 10.28
Marc se Acoste ni dotaknil izključno zaradi tega, ker se mu je Acosta preprosto umaknil, da ni prišlo do trčenja in odstopov.
Odgovori
+2
3 1
