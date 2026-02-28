Tardozzi: Kazen je nepravična, Marc se Pedra ni dotaknil

Marc Marquez in Pedro Acosta sta poskrbela za zelo napet zaključek sprinta v Buriramu. Acosta je rojaka, ki je večino dirke preživel v vodstvu, vse do zadnjega ogrožal s svojimi napadi, na katere je aktualni prvak bolj ali manj uspešno odgovarjal.

Tako je bilo tudi v predzadnjem krogu, ko je dirkač KTM-a švignil v vodstvo, Marquez pa je udarec vrnil z grobim prehitevanjem, s katerim je Acosto nekoliko izrinil s steze.

Vodstvo dirke je presodilo, da je bil Marquezov manever pregrob in mu sporočilo, da mora rojaka ponovno spustiti predse. To je 33-letnik v zadnjem krogu dirke tudi storil, a je bila ciljna črta preblizu, da bi lahko Acosto ponovno prehitel, tako je sprint končal na drugem mestu.

Po koncu sprinta so bila mnenja o presoji vodstva dirke deljena. S kaznijo je bil precej nezadovoljen vodja tovarniške ekipe Ducatija Davide Tardozzi . "Marc se Pedra ni dotaknil in ni zapustil steze, zato mislim, da je kazen nepravična. Prepričan sem, da bi Pedro storil podobno, " je dejal Italijan.

Marquez pa odločitve o kazni ni želel komentirati. "Menim, da je presoja v pristojnosti vodstva dirke. Jaz samo sledim pravilom," je bil aktualni prvak jedrnat v svojem odzivu.

Med dirkačema sicer po koncu sprinta ni bilo vroče krvi, na stezi se bosta ponovno udarila že jutri, ko bo na sporedu še osrednja preizkušnja dirkaškega konca tedna za VN Tajske.