Tardozzi: Sodelovanje Marqueza in Bagnaie je ključno

Tardozzi je po testiranju tudi razkril, da kljub rivalstvu Marquez in Bagnaiasodelujeta pri razvoju motocikla, kar je za Ducati ključnega pomena: "Kot je običajno med testiranji in razvojnimi dnevi kot je bil ta, sta se tudi Marc in Pecco med testiranjem ves čas pogovarjala in imela povsem odprto komunikacijo. In to je za nas ključno. Pri Ducatiju menimo, da je odnos med njima nekaj, kar pomaga Gigiju Dall'Igni in inženirjem pri razvoju motocikla in je nekaj, kar res cenimo. Nekateri niso verjeli, da bosta sodelovala, vendar morate vedeti, da v garaži nimamo samo dveh prvakov, ampak imamo tudi dva zelo inteligentna fanta, ki se zavedata, da njuno sodelovanje pospešuje razvoj motocikla."