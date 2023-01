Tardozzi: Ključ do ubranitve naslova? Čim manj odstopov

Šef Ducatijeve ekipe Davide Tardozzi komaj čaka, da se prične nova motociklistična sezona, v kateri bodo rdeči iz Borga Panigaleja branili trojno krono. Francesco Bagnaia v elitnem razredu motoGP, Ducati je osvojil tudi konstruktorski naslov, najboljši pa je bil tudi v razredu Superbike. Prvi med enakimi pri Ducatiju se ne boji dejstva, da bodo tekmeci v prihajajoči sezoni še posebej motivirani, da italijansko moštvo vržejo s prestola.

icon-expand Davide Tardozzi FOTO: MotoGP

Ducati se pospešeno pripravlja na novo šampionsko sezono. Po fantastičnem izplenu v letu 2022 so prišli na okus.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Ne glede na to, da je lažje napadati kot braniti, pa v taboru rdečih napovedujejo, da se nikakor ne želijo odreči mesta na vrhu. "Branili ga bomo krčevito in na vse pretege," v pogovoru za Gazzetto Dello Sport sporoča šef Ducatija Davide Tardozzi. "V leto 2023 vstopamo z istimi ambicijami kot sezono prej. Zavedamo se, da bomo imeli ves čas tarčo na hrbtu, a verjamem, da smo po blesteči sezoni sedaj še močnejši tako materialno kot tudi motivacijsko," še pravi prvi med enakimi pri Ducatiju. Francesco Pecco Bagnaia in Enea Bastianini sta vodilna "manekena" tovarniške ekipe. Bagnaia bo branil prvo mesto, Bastianini pa ima tudi najvišje možne načrte.

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: AP

Sploh ker je lani s poltovarniškim dirkalnikom zabeležil kar štiri zmage. "Prelepo je videti številko ena na dirkalniku Ducatija. Zaslužimo to, to zasluži Pecco, saj je za njim fantastična sezona. Pravijo, da bo težko ponovljiva, a jaz sem prepričan, da nam lahko enake stvari uspejo tudi v tekoči sezoni." Nekateri so mnenja, da številka ena na dirkalniku ne napoveduje nič dobrega. "Za tiste, ki so vraževerni in ki gledajo v preteklost. Jaz osebno ne želim razmišljati o neotipljivih stvareh. Po mojem skromnem mnenju je Peccova odločitev, da vzame enko, pravilna. Šampion je in prav je, da to vsi vedo," je bil slikovit v odgovoru za rožnati milanski časnik šef Ducatijeve družine.

icon-expand Francesco Pecco Bagnaia in Enea Bastianini FOTO: motogp.com

Bagnaia ima še veliko prostora za napredek, pozor na Bastianinija Davide Tardozzi je ob koncu izčrpnega pogovora za priznani milanski športni časnik komentiral možnosti Bagnaie in Bastianinija v naslednji sezoni, predvsem pa kakšno sodelovanje pričakuje od teh dveh izjemno ambicioznih dirkačev.

Navijači Ducatija so po 50 letih dočakali slavje italijanskega voznika na motorju iz te države, nazadnje je bila takšna zmagovalna kombinacija Giacomo Agostini - MV Agusta leta 1972. Razlog za veselje pa Bagnaia.

"Najlepše pri Peccu je to, da ima še veliko prostora za napredek. To je izjemen podatek za nekoga, ki je že splezal na vrh, a lahko še napreduje. Njegov zaključek lanske sezone je bil milo rečeno nor in tudi težko ponovljiv. Upam, da bo letos od začetka sezone na tej ravni," pravi Tardozzi. "Na nekaterih preizkušnjah je bil naravnost nepremagljiv, na drugi pa je spet naredil kar grobe napake. Na te stvari bo moral biti pozoren. Ne sme preveč oscilirati, pričakujem, da bo dirkač njegovega kova pokazal konstantnost v letu 2023." Tardozzi pozna recept ubranitve laskavega naslova med dirkaško elito. "Na nekaterih dirkah se bo moral sprijazniti, da ne bo splezal na zmagovalni oder, a bo moral biti potrpežljiv in vzeti, kar bo imel v rokah tisti trenutek. Važno je na vsaki dirki priti do točk. Tudi četrto mesto lahko prinese na koncu zadostno število točk. Težko je končati vse dirke v koledarju, a pomembno je zbirati točke na vsaki tekmi."