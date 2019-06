Vinales in Morbidelli pred Marquezom, nov padec Lorenza

Po razburljivi nedeljski dirki na dirkališču Montmelo za dirkače razreda motoGP ni počitka. Naslednja dirka bo sicer na sporedu čez slaba dva tedna, 30. junija, VN Nizozemske, a ponedeljek je bil dan za testiranja. Na stezi so se preizkusili vsi dirkači v konkurenci, razen poškodovanega Aleixa Espargaroja, in še štirje testni vozniki, med njimi tudi Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing). Poleg njega so testirali tudi Stefan Bradl (HRC), Sylvain Guintoli (Suzuki Ecstar) in Bradley Smith (Aprilia Racing Team Gresini). Pedrosa je bil ob koncu testov na repu razpredelnice (+2.857).

Aleix Espargaro je padel na dirki in si je poškodoval koleno, kako resna je poškodba bo jasno šele, ko se bo zmanjšala oteklina, a Španec je zato izpustil testiranja. Najhitrejši čas v prvem delu testov je postavil Alex Rins (1:39.618), takoj za njim je bil zmagovalec nedeljske dirke in vodilni dirkač v točkovanju svetovnega prvenstva Marc Marquez (+ 0.017), tretji je bil Franco Morbidelli (+ 0.113). Slednji je imel na voljo kar tri Hondine motocikle, Michelin pa mu je zagotovil štiri različne tipe zadnjih gum (tri od teh so za sezono 2020).