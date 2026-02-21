Naslovnica
MotoGP

Nova sezona motoGP za ovinkom: dirkači že testirajo v Buriramu

Buriram, 21. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Testiranja motoGP

Manj kot teden dni nas loči od začetka sezone v prvenstvu motoGP. Že prihodnji konec tedna bo v tajskem Buriramu šlo zares, pred tem pa dirkače tam čakata dva dneva predsezonskega testiranja, zadnjega pred prvo letošnjo dirko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirkači razreda motoGP so na stezi v Buriramu že začeli uvodni dan zadnjega predsezonskega testiranja. Test zanje in za njihove ekipe predstavlja še zadnjo priložnost, da z mislijo na uvodno dirko sezone izpopolnijo svoje motocikle in dodatno dvignejo formo.

Alex Marquez je testiranja v Sepangu končal kot najhitrejši.
Alex Marquez je testiranja v Sepangu končal kot najhitrejši.
FOTO: MotoGP

Tridnevno testiranje v Sepangu je pred dobrima dvema tednoma kot najhitrejši končal lanski podprvak Alex Marquez pred Marcom Bezzecchijem in Fabiem Di Giannantonijem. Aktualni prvak in branilec naslova Marc Marquez je bil četrti, za mlajšim bratom je zaostal za slabe štiri desetinke sekunde, peti čas pa je postavil Francesco Bagnaia. Odlično formo Ducatija - kar pet od najhitrejših šestih dirkačev vozi za Ducati - je potrdil tudi Franco Morbidelli.

V tajskem Buriramu se bodo tovarni iz Bologne, ki v zadnjih sezonah kaže precejšnjo dominanco, skušali približati tudi drugi proizvajalci. Še najbližje se zdi Aprilia z Bezzecchijem in poltovarniškim dirkačem Raulom Fernandezom, med najboljših deset pa sta se v Sepangu prebila tudi KTM-ova Pedro Acosta in Enea Bastianini ter Hondin Joan Mir.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko nevšečnosti pa je v Maleziji imela Yamaha, katere dirkači so bili zaradi tehničnih težav prikrajšani za en dan testiranja. V garaži japonskega proizvajalca so tehnične težave naposled uspeli odpraviti in se zadnji dan testiranj v Sepangu vrnili na stezo, vendar niso bili v ospredju. Še najhitrejši je bil Alex Rins z 12. časom, medtem ko se Fabio Quartararo po padcu in zlomu prsta prvi dan testiranj ni več usedel na svoj motocikel.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: MotoGP

Na svoj dirkalnik pa se bo po dolgem času spet usedel predlanski prvak Jorge Martin. Španec je moral zaradi nove operacije poškodovane rame testiranje v Sepangu izpustiti, zdaj pa je očitno že dovolj okreval za dirkanje z motociklom. Zeleno luč za nastop v Buriramu je najprej dobil od svoje zdravniške ekipe v Madridu, v petek pa mu je dirkanje odobrila tudi zdravniška ekipa prvenstva motoGP.

Na zadnjem predsezonskem testiranju bo 28-letnik skušal nadoknaditi zamujeno in se pred dirko za VN Tajske kar najbolje navaditi na nov Apriliin dirkalnik.

Do uvodnega dirkaškega konca tedna dirkače loči manj kot teden dni, v petek, 27. februarja, bodo na tajski stezi že na sporedu prvi petkovi treningi, dirka pa bo na sporedu v nedeljo, 1. marca. Dirkaško dogajanje bomo spremljali na Kanalu A in VOYO.

Koledar dirk motociklističnega prvenstva za sezono 2026
Koledar dirk motociklističnega prvenstva za sezono 2026
FOTO: MotoGP
motogp testiranja buriram

Italijanski mediji: Bagnaia vse bliže prestopu v Aprilio

mojcd
21. 02. 2026 08.16
Pise na motogp prenos na Voyo po celem svetu ampak mi smo zgleda spet izjema
