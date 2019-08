Testiranja v Brnu po Yamahinem okusu: Quartararo, Vinales in Morbidelli najhitrejši

Hiter je bil tudi Valentino Rossi, ki je vpisal šesti čas (+0,399). Aktualni svetovni prvak, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in nedavni zmagovalec Brna Marc Marquezje bil osmi (+0,621). Zaključek testiranje je sicer zaznamovala huda nesreča Španca Joana Mira, ki so ga po trku z zaščitnimi ograjami z dirkališča zavestnega odnesli na nosilih, nato pa so ga zaradi krvavitev odpeljali v bolnišnico, a po prvih informacijah naj ne bi bilo tako zelo hudo, kot se je sprva zdelo. Fabio Qartararo je bil sicer najhitrejši praktično celoten dan. Najbolj se mu je približal Maverick Vinales, ki je na koncu zaostal zgolj je 12 tisočink sekunde. Da je Yamaha hitra, sta potrdila tudi Franco Morbidelli s tretjim in Rossi s šestim mestom.