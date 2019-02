Testiranja v Dohi: prvi del pripadel Rinsu, nadaljevanje pa Vinalesu

Testiranja dirkačev kraljevega razreda motoGP v Katarju so zadnja pred pričetkom nove tekmovalne sezone, ki bo startala drugi konec tedna prav z VN Katarja v Dohi. Testiranja so za vse ekipe predstavljala velik izziv, po njih prav veliko časa za izboljšave posamezna moštva ne bodo imela. Prvi del testiranj je bil povsem v znaku španskega dirkača na Suzukiju Alexa Rinsa, ki je zabeležil daleč najboljše časa, drugi del dneva pa je zaznamoval njegov rojakMaverick Vinales, ki je v obdobju pred začetkom sezone kot prerojen. Najboljši čas testiranj potrjuje, da je Španec v dobrem stanju pred tekmovalnim delom sezone. Hiter je bil vnovič Rins, tretji čas je zabeležil Italijan Andrea Dovizioso, zelo soliden pa je bil spet veteran Valentino Rossi, ki je z zaostankom pol sekunde beležil peti čas. Manj od pričakovanj in napovedi sta dosegla Hondina dirkača Španca Marc Marquez in Jorge Lorenzo.