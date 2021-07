Testiranja v Misanu odprta za navijače

Zaradi odpovedane motociklistične dirke na Finskem je poletni premor letos daljši, vseeno pa dirkači vseh razredov veliko prostega časa preživijo na motociklih, predvsem za motokros. Nekateri so izkoristili tudi možnost testiranja na dirkališču v Barceloni, spet drugi pa se že mudijo v Misanu, kjer bodo v naslednjih dneh testirali svoje jeklene konjičke. "Tudi na Apeninski polotok se vračajo navijači! Čeprav ne gre za prisotnost gledalcev na dirkah, pa vendar smo lahko z novico, da bodo navijači lahko v živo videli testiranja v Misanu, več kot zadovoljni," sporoča italijanski Corriere Dello Sport, ki še dodaja, da bo lahko v sredo in četrtek, ko so na sporedu testiranja večine ekip, skupaj na tribunah ne več kot 500 gledalcev. "Odprta bo tribuna C, ravno za namen ogleda testiranj. Jasno je, da bo v Misanu večina ekip, ki se vneto pripravlja na nadaljevanje sezone, ko bo prvi vikend v avgustu šlo za VN Avstrije. V Spielbergu bosta v tednu dni kar dve dirki," sporoča Corriere Dello Sport.