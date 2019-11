Testiranja v Valencii: Rossi v iskanju izboljšav

Italijanski dirkaški as Valentino Rossi je zadnjo dirko sezone v Valencii končal na osmem mestu, 22 sekund za aktualnim prvakom Marcom Marquezom , ki je svojo prevlado potrdil še z zmago na domačih tleh.

"S testi pričnemo novo sezono, v tej si želimo biti še močnejši in bolj enakovredni tekmecem," zagotavlja Rossi.

Dirkaški doktor je v minulih mesecih večkrat potarnal čez oprijem zadnje gume, težavo s katero se je njegovo moštvo spopadalo vse od dirke za VN Avstrije. Ob testiranjih, na katerih se v Valencii mudi dirkaška karavana, je tako pozval svoje moštvo, da tem težavam dokončno naredijo konec, vse v luči boljših rezultatov v novi sezoni.

"Med sezono sem zabeležil nekaj dobrih dirk, na žalost pa velikokrat nisem bil zadosti hiter in sem se zato znašel v težavah. Naslednje leto bomo poskusili to izboljšati,"je dejal Rossi, ki je ob tem opozoril tudi na vzpostavitev dinamike znotraj moštva: "Prišlo je do nekaterih sprememb, saj smo zamenjali šefa mehanikov, zato bodo ti testi še kako pomembni. Pomagali nam bodo razumeti, kako delovati kot ekipa. Potem pa pričakujemo nekaj novitet tudi s strani Yamahe predvsem v povezavi z motorjem."