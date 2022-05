Testiranje v Jerezu novo razočaranje za Márqueza: Šibka točka je še tu

"Ali sem zadovoljen z rezultatom testiranj? Seveda si vedno želiš še več in več. Res je, da smo našli nekaj majhnih stvari, ki delujejo bolje, toda moramo nadaljevati, saj je naša glavna šibka točka še tu. Še naprej moramo iskati rešitve za prihodnost," je po testiranjih v kamero povedal osemkratni svetovni prvak Marc Márquez. Katalonski dirkač ekipe Repsol Honda je bil sicer zadovoljen s tem, da so imeli dirkači možnost testirati nove, pa tudi stare komponente. "Poskusili smo nekaj aerodinamičnih komponent. Nekaj letošnjih, nekaj lanskih. V predsezoni smo imeli na voljo testiranja na dolgih in hitrih dirkališčih – Malezija in Indonezija. Toda tu si želimo razumeti te komponente, dobili smo lepe informacije. To so nekatere od stvari, ki smo jih preizkusili," je razložil Katalonec, ki ne skriva, da ima Honda letos velike težave v boju z vse hitrejšimi konkurenti. Predvsem za Fabia Quartararoja se zdi, da se je nekoliko odlepil od konkurentov, prebuja pa se tudi Francesco Bagnaia z Ducatijem.