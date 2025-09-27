Težav za Martina ni in ni konec: ob padcu si je zlomil ključnico

Jorge Martin, ki je startal s 17. mesta, se je po slabem zaviranju zaletel, pri čemer je silovito podrl svojega italijanskega sotekmovalca Marca Bezzecchija in končal v gramozu ob dirkališču.

Po padcu so Španca nemudoma odpeljali v zdravstveni center ob dirkališču, kjer so rentgenski posnetki pokazali zlom desne ključnice z izpahom. Španec je bil nato s helikopterjem prepeljan v univerzitetno medicinsko bolnišnico Dokkyo, kjer ga čaka še CT-pregled za natančnejšo oceno poškodbe. Martin je v tej sezoni že večkrat občutil nesrečno plat športa.