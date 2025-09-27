Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Težav za Martina ni in ni konec: ob padcu si je zlomil ključnico

Motegi, 27. 09. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Sprint dirka razreda MotoGP v Motegiju, ki jo je dobil Italijan Francesco Bagnaia, je postregla z dramatičnim razpletom že v prvem ovinku. Španec Jorge Martin je pri zaviranju izgubil nadzor, zapeljal s steze in pri tem podrl še Italijana Marca Bezzecchija. Nesreča se je za aktualnega svetovnega prvaka končala z zlomljeno ključnico.

Jorge Martin, ki je startal s 17. mesta, se je po slabem zaviranju zaletel, pri čemer je silovito podrl svojega italijanskega sotekmovalca Marca Bezzecchija in končal v gramozu ob dirkališču.

Po padcu so Španca nemudoma odpeljali v zdravstveni center ob dirkališču, kjer so rentgenski posnetki pokazali zlom desne ključnice z izpahom. Španec je bil nato s helikopterjem prepeljan v univerzitetno medicinsko bolnišnico Dokkyo, kjer ga čaka še CT-pregled za natančnejšo oceno poškodbe. Martin je v tej sezoni že večkrat občutil nesrečno plat športa.

Preberi še Zmaga Bagnaie, Marc Marquez na drugem mestu precej boljši od Alexa
motogp vn japonske jorge martin poškodba padec
Naslednji članek

Zmaga Bagnaie, Marc Marquez na drugem mestu precej boljši od Alexa

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
27. 09. 2025 10.42
Letos bo bolj malo dirkal, sedaj pa naj uveljavi klavzulo za prekinitev pogodbe.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256