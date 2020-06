Težavna pogajanja med Rossijem in Petronasom: 'Ne bo lahko'

Pol Espargaro,Andrea Dovizioso in Valentino Rossiso dirkači, katerih pogodbe v zadnjem času najbolj burijo duhove v motociklistični karavani. Španec naj bi razmišljal o podaljšanju pogodbe s KTM, čeprav se mu ponuja tudi mesto v tovarniških ekipah Honde in Ducatija, medtem ko se italijanski dvojec pogaja za nadaljevanje sodelovanja s trenutnima delodajalcema. Dovizioso in Ducati naj bi se v kratkem dogovorila, veliko bolj nejasna pa je usoda legendarnega Rossija, ki bo po sezoni 2020 ostal brez sedeža v tovarniški ekipi Monster Energy Yamaha.

Kaj se dogaja? Šef poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT Razlan Razali je za malezijski časnikBharianpriznal, da "ne bo lahko" skleniti dogovora, saj da Rossi "ni običajen dirkač". Razali se je že pred časom pošalil, a obenem tudi zelo nedvoumno namignil, da pričakuje kakšno povratno informacijo s strani 41-letne legende.

"Ne bo lahko. Do zdaj pa so bili pogovori pozitivni," je Bhariancitiral Razalija. "Če se bosta obe strani strinjali glede vsega, bo pozitivno. Gremo v to smer. V vsakem primeru pa ni nič zaključenega. Upam, da bi se lahko te zadeve uredile pred prvo dirko v naslednjem mesecu. Rossi ni običajen dirkač. Zato pogajanja niso lahka. O veliko stvareh se je še potrebno pomeniti. V prihodnje nas čaka videokonferenca z Rossijem. Želi vedeti, kaj ekipa pričakuje od njega, brez tega ne želi sprejeti ničesar. V aktualni situaciji potrebujemo dirkača, ki nam prinaša stabilnost. Obstaja možnost, da bi se upokojil v naši ekipi, to bi nam bilo tudi v čast,"je še povedal.