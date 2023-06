Timi Zajc: Edini je toliko močan, da gre čez mejo

Dirkači so v petek dopoldan na stezi v italijanskem Mugellu že opravili prve proste treninge. Sprehod po boksih, vonj po bencinu in pravo poletno vreme so nakazali, da bo prihajajoči vikend še kako zanimiv. Tega se zagotovo veselijo številni ljubitelji motociklizma, ki so oziroma še bodo prispeli v to dirkaško mestece. Da ne gre zamuditi ničesar, je prepričan slovenski smučarski skakalec Timi Zajec, ki je sem pripotoval že v četrtek. Skupaj s partnerko smo ga ujeli v t. i. dirkaškem 'paddocku', natančneje v prostoru, ki je rezerviran za Hondino ekipo.

"MotoGP spremljam že od malih nog. Tudi sam imam doma motocikel, in sicer Ducati Panigale V2 (za vse, ki se na to spoznate, op. p). Sedaj prav svojega, pred tem pa so mi prijatelji posodili motocikel, da sem se lahko zapeljal. Vse skupaj je nekoliko povezano z Akrapovičem, uresničila se mi je želja, da lahko pogledam stvari od blizu. S svojim motociklom tako hodim na različna dirkališča. Že večkrat sem bil na hrvaškem Grobniku, pa na Panoniji. Sedaj v kratkem pa gremo na Slovaško. Kar pa se tiče motociklističnih dirk, pa sem bil že dvakrat v Avstriji, sedaj pa sem tukaj."

Hitrosti, ki jih dosegajo dirkači na stezi, so, če vsega skupaj ne vidiš z lastnimi očmi, nepredstavljive. Da gre za šport, ki tako zahteva veliko mero "poguma", je povsem jasno. In ravno ta moč, energija, pogum, ki ga potrebujejo dirkači, je morda nekaj, kar je dobro znano tudi smučarskim skakalcem. Spust po letalnici ni nekaj, kar bi lahko preizkusil kdorkoli. "No, mi dosegamo hitrosti nekje 100 kilometrov na uro, tukaj pa so hitrosti tudi do 350 kilometrov na uro. Razlika je, ampak, ja, adrenalin je vsepovsod. Je kar nevarno tudi pri nas ... Mene, na primer, je nekoliko strah na velikanki ... na vrhu. Na motociklu imaš možnost vedno več dodajati ... ko pa se enkrat spustiš po skakalnici, je pa to to, oboje je precej ekstremno," razloži.