Marc Marquez je leta 2013 med elito stopil z velikimi koraki – prišel, videl, zmagal že na drugi dirki sezone in kot najmlajši osvojil prvenstvo najvišje ravni. Deklasiral je veterane, osmešil legende. Obranil je naslov s trinajstimi zmagami. Potem je imel težavno sezono z manj konkurenčnim motociklom in incidenti z dirkaškim Doktorjem, a v izjemni konkurenci Valentina Rossija in Jorgeja Lorenza ter Andree Doviziosa na vse hitrejšem Ducatiju je vseeno dodal še štiri zaporedne naslove.

Ko so se ti tekmeci upehali, se je zdelo, da se bo Španec sprehodil do novih naslovov, a poškodba na začetku sezone 2020 je večletno okrevanje sprevrgla v kalvarijo. Po številnih operacijah roke, težavah z dvojnim vidom, kariernem dnu s 14. mestom v prvenstvu 2023 se je ob tvegani menjavi ekipe lani po šestih letih vrnil na vrh. S sedmimi naslovi med elito se je izenačil z Rossijem in to je bilo tisto, za kar se je boril.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Slavje ekipe Ducati Profimedia

Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez Profimedia

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez Profimedia















Letošnja sezona je bila ponovno težka – nova operacija, manj konkurenčen motocikel in za vedno izgubljena polna moč atrofirane roke so ga pripeljali do 102 točk zaostanka za vodilnim v prvenstvu sredi sezone. Po VN Italije so le še najzvestejši navijači verjeli vanj. Marquez ni več dirkal z veseljem, brezkompromisno močjo in hitrostjo, ampak s taktiko, preudarnostjo in potrpežljivostjo. Napake tekmecev so pomagale, da se je utrujen vrnil na vrh.