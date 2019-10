To je povod za odpoved kvalifikacij VN Avstralije: hud padec Oliveire

Trening so nato dirkači še nadaljevali, a kmalu so ga zaradi vse bolj močnih sunkov organizatorji prekinili in prestavili kvalifikacije. Po nesreči jeMiguel Oliveira razložil, da ga je s steze premaknil veter, ki je pihal v povsem drugačni smeri kot na tretjem treningu. K sreči padec ni pustil večjih poškodb, zdravniški pregled je pokazal, da si Oliveira nič ni zlomil, kar je odlična informacija, če vemo, da je Oliveira vozil skoraj 300 km/h. "V zdravniškem centru so me pregledali in ugotovili, da v dlani ni nič zlomljenega, a za nadaljevanje VN Avstralije mi še niso dali zelene luči. V nedeljo moram prestati zdravniški pregled. Videli bomo, če bom lahko dovolj skrčil roko, da bom lahko dirkal. Ostalo je v redu, rama me sicer malce boli. Moram počakati na jutro in upati na najboljše," je pojasnil Oliveira.

Da je dirkanje na Phillip Islandu lahko zelo nevarno, je jasno že vrsto let. Tudi na VN Avstralije 2019 se je to izkazalo za resnično, kar je na svoji koži občutil portugalski dirkač Red Bull KTM Tech 3 Miguel Oliveira. Ta je na četrtem prostem treningu v prvem ovinku pri visoki hitrosti zaradi močnega sunka vetra zapeljal s steze, sledil je grd padec. Organizatorji so sicer nadaljevali z dirkanjem, potem pa, ko so številke iz sporočilnih tabel ekip na ciljni ravnini, pa so se odločili, da prekinejo dogajanje in prestavijo kvalifikacije na nedeljo.

Kvalifikacije v nedeljo ob 1.20 s prenosom na VOYO

Prestavljene kvalifikacije bodo na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj, in sicer ob 1.20. Prenos bo na VOYO. Mnenja dirkačev o prestavitvi kvalifikacij so bila sicer deljena. Nekateri so zagovarjali stališče, da se na stezi da voziti, spet drugi so trdili, da se ne da, bili pa so tudi dirkači, ki so dejali, da bi se dal odpeljati, a da vse skupaj ne bi bilo dovolj varno. "Če bi se komu kaj zgodilo, bi govorili, da smo idioti," je bil najbolj slikovit avstralski dirkač Cal Crutchlow, ki je tu lani padel podobno kot letos Oliveira, in sicer na dirki prav tako v prvem zavoju.

Po podatkih portala crash.net je 19 dirkačev glasovalo proti nadaljevanju, trije pa so si želeli, da bi se dirkanje v soboto nadaljevalo. Med tistimi, ki si ni želel nadaljevati, je bil tudiValentino Rossi. "Veter je bil zelo agresiven in težko predvidljiv," je bil jasen 40-letni Italijan. Eden tistih, ki se mu je odpoved zdela pretirana, je bil dirkač Red BullaPol Espargaro, ki je dejal, da se mu ne zdi pošteno, da so kvalifikacije prestavili. "Jasno je, da pogoji niso bili najboljši, a tu smo vozili že v slabših pogojih," je bil kritičen Espargaro.