Toprak Razgatlioglu končno preizkusil Yamahin motor razreda motoGP

"To je bil moj prvi dan na Yamahi M1 in občutek je bil popolnoma drugačen kot na motocilku R1. Z vsakim krogom sem se več naučil, ker se po Superbiku ni lahko prilagoditi motoGP motociklu," je občutke strnil Razgatlioglu. Izkušeni Crutchlow je mlajšemu Turku bil v veliko oporo: "Na srečo sem imel Cala Crutchlowa ob sebi, ki mi je ponudil nasvete in mi je veliko pomagal. Na motociklu je občutek dober, še posebno na ravnini, kjer je zelo hiter."

Dež predčasno zaključil test

Turka so v testni dan zbudili sončni žarki, ki so naznajali vroč dan. A pozneje so dežne kaplje predčasno zaključile lepo izkušnjo za Turka. "Ko sem preko televizijskih sprejemnikov gledal motoGP dirke v Aragonu, je bilo jasno, da je steza dokaj grbinasta. To sem začutil tudi danes. Ni bilo slabo. V celoti je bil zelo pozitiven test, čeprav ga je predčasno zaključil dež in nisem opravil toliko krogov, kot sem želel. Res sem užival na motoGP motociklu in zahvaljujem se Yamahi, ker mi je to izkušnjo omogočila," je dejal Razgatlioglu, ki je zaključil 12 krogov.