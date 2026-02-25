Quartararo dvomi v Yamaho, a miri Topraka: Želim mu le najboljše

Toprak Razgatlioglu je bil v zadnjih letih brez konkurence v prvenstvu superbike. Pri 29 letih starosti je končno dobil priložnost sesti na motocikel v karavani motoGP, že pred začetkom svoje prve sezone v kraljevskem razredu pa je ugotovil, da ga čaka zelo dolga sezona, polna izzivov in ovir.

Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač FOTO: MotoGP

Na testih v Buriramu je bil Turek med najpočasnejšimi dirkači, za najhitrejšim je zaostajal dobri dve sekundi. Za moštvenim kolegom Jackom Millerjem je zaostajal celoten konec tedna. "Ko sem sledil Jacku, sem bil presenečen, ker sem izgubljal veliko časa v prvem ovinku in v prvem sektorju na splošno. Vedno vozim umirjeno, saj ne zaupam sprednji pnevmatiki. Najprej pričakujem padec, nato pa sem presenečen, ko uspem zaviti," je svoje težave opisal trikratni prvak v prvenstvu superbike.

Priznal je, da slabi rezultati na dirkališču vplivajo na njegovo psihično stanje. "Vedno razmišljam ovinek za ovinkom, trudim se po najboljših močeh, ampak časi krogov niso dobri in vedno sem žalosten. Nisem se še navadil, še posebno na sprednje pnevmatike. Kar se tiče zaviranja, lahko močno zaviram, ampak sprednji pnevmatiki ne zaupam, ko se nagibam. Drugi dirkači se popolnoma nagibajo, jaz pa čakam, ker se bojim, da bom izgubil nadzor nad sprednjo pnevmatiko. Še vedno nisem padel z motocikla, ampak mogoče bom to moral storiti, da ugotovim, kje so meje," je potencialne rešitve iskal Razgatlioglu.

Quartararo ga podpira, ni pa optimističen

Po mnenju Fabia Quartararoja je Yamahin V4 motocikel vsaj 0,7 sekunde na krog počasnejši od glavnih konkurentov, testi v Buriramu pa so po njegovem mnenju pokazali, da bodo potrebovali vsaj še "nekaj mesecev", da bodo konkurenčni. Napovedal je leto razvoja in ne ravno bleščečih rezultatov. "Poskušal sem dati vse od sebe. Vidimo, da smo 0,7 ali 0,8 sekunde počasnejši od lanskih simulacij na testih. Mislim, da bo to dolg proces in potrebujemo nekaj mesecev, da bi bili pripravljeni," je po testih dejal ne ravno optimističen Francoz.