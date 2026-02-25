Naslovnica
MotoGP

Quartararo dvomi v Yamaho, a miri Topraka: Želim mu le najboljše

Buriram, 25. 02. 2026 09.44 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Fabio Quartararo

Nova sezona kraljevskega razreda motoGP je pred durmi, težave Yamahe iz prejšnjih sezon pa bodo očitno aktualne tudi v letu 2026. Moštvu Prima Pramac Yamaha se je pridružil aktualni prvak v prvenstvu superbike Toprak Razgatlioglu, ki je na zadnjih testih pripravljalnega obdobja ugotovil, da bo moral "večkrat pasti z motocikla". Prve dirke nas čakajo že ta konec tedna na VN Tajske, seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Toprak Razgatlioglu je bil v zadnjih letih brez konkurence v prvenstvu superbike. Pri 29 letih starosti je končno dobil priložnost sesti na motocikel v karavani motoGP, že pred začetkom svoje prve sezone v kraljevskem razredu pa je ugotovil, da ga čaka zelo dolga sezona, polna izzivov in ovir.

Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač
FOTO: MotoGP

Na testih v Buriramu je bil Turek med najpočasnejšimi dirkači, za najhitrejšim je zaostajal dobri dve sekundi. Za moštvenim kolegom Jackom Millerjem je zaostajal celoten konec tedna. "Ko sem sledil Jacku, sem bil presenečen, ker sem izgubljal veliko časa v prvem ovinku in v prvem sektorju na splošno. Vedno vozim umirjeno, saj ne zaupam sprednji pnevmatiki. Najprej pričakujem padec, nato pa sem presenečen, ko uspem zaviti," je svoje težave opisal trikratni prvak v prvenstvu superbike.

Preberi še 'V F1 spredaj Mercedes, Red Bull in Ferrari, v motoGP pa Marc Marquez'

Priznal je, da slabi rezultati na dirkališču vplivajo na njegovo psihično stanje. "Vedno razmišljam ovinek za ovinkom, trudim se po najboljših močeh, ampak časi krogov niso dobri in vedno sem žalosten. Nisem se še navadil, še posebno na sprednje pnevmatike. Kar se tiče zaviranja, lahko močno zaviram, ampak sprednji pnevmatiki ne zaupam, ko se nagibam. Drugi dirkači se popolnoma nagibajo, jaz pa čakam, ker se bojim, da bom izgubil nadzor nad sprednjo pnevmatiko. Še vedno nisem padel z motocikla, ampak mogoče bom to moral storiti, da ugotovim, kje so meje," je potencialne rešitve iskal Razgatlioglu.

Quartararo ga podpira, ni pa optimističen

Po mnenju Fabia Quartararoja je Yamahin V4 motocikel vsaj 0,7 sekunde na krog počasnejši od glavnih konkurentov, testi v Buriramu pa so po njegovem mnenju pokazali, da bodo potrebovali vsaj še "nekaj mesecev", da bodo konkurenčni. Napovedal je leto razvoja in ne ravno bleščečih rezultatov. "Poskušal sem dati vse od sebe. Vidimo, da smo 0,7 ali 0,8 sekunde počasnejši od lanskih simulacij na testih. Mislim, da bo to dolg proces in potrebujemo nekaj mesecev, da bi bili pripravljeni," je po testih dejal ne ravno optimističen Francoz.

Preberi še Kdo se bo v novo sezono motoGP podal kot najbolj samozavesten?

Spregovoril je tudi o izzivih, s katerimi se sooča Razgatlioglu, s katerim je Quartararo govoril po testih. "Psihično mu je zelo težko, ker je bil vedno med najboljšimi tremi v superbiku. Opazil sem, da je res obupan. Prišel je v Yamahinem najtežjem trenutku, v prvem letu pa je tudi zamenjal proizvajalca pnevmatik," je dejal o novem moštvenem kolegu.

"Rekel sem mu, da je normalno, da je v takem položaju po tem, ko je nedavno prišel. Vsi smo tu zanj. Potrebuje nekaj časa, da bi se počutil bolj udobno na motociklu in bil hitrejši. Jaz bi si želel, da bi mi nekdo tako svetoval, ko sem bil prvič na testih v razredu motoGP. Želim mu le najboljše in mislim, da mu lahko pomagajo majhne besede," je o nasvetih tri leta starejšemu kolegu dejal Quartararo.

Poglavja:
Na vrh Quartararo
fabio quartararo toprak razgatlioglu yamaha

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
25. 02. 2026 13.23
Fabio, čimprej ven iz Yamahe, da ne bo šel tvoj talent v nič.
Odgovori
0 0
bibaleze
