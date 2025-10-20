Kdo je Toprak Razgatlioglu, turška senzacija, ki prihaja v motoGP?

Turški dirkač Toprak Razgatlioglu je v Jerezu še tretjič postal svetovni prvak v razredu superbike. S tem si je zagotovil popolno popotnico za prestop v razred motoGP, v katerega se seli prihodnjo sezono kot dirkač poltovarniške Yamahe. Turek slovi po svoji nadarjenosti in brezkompromisnemu stilu dirkanja, zaradi česar se njegovega prihoda v elitni razred marsikateri motociklistični navdušenec že zelo veseli.

Toprak Razgatlioglu je v Jerezu še tretjič postal svetovni prvak v razredu superbike.

Toprak Razgatlioglu se je rodil 16. oktobra 1996 v motoristično družino iz turške Alanye. Nad motocikli se je navduševal že njegov oče Arif, slavni kaskaderski motorist, ki je leta 2017 umrl v prometni nesreči.

Turek je z resnejšim motociklističnim dirkanjem na mednarodnih tekmovanjih začel v Red Bull MotoGP Rookies Cup, v katerem je nastopal leta 2013 in 2014. V svoji prvi sezoni je osvojil skupno deseto mesto, naslednje leto, ko je prišel tudi do svoje prve zmage, pa je bil šesti.

V sezonah od 2014 do 2017 je nastopal v Superstock prvenstvih, leta 2015 pa je s Kawasakijem v evropskem prvenstvu superstock 600 postal tudi prvak. Leta 2018 se je s Kawasakijem pridružil prvenstvu superbike. V svoji debitantski sezoni je zasedel skupno deveto mesto, sezono 2019, v kateri je dvakrat prišel do zmage, pa je končal kot peti. Po dveh sezonah s Kawasakijem se je leta 2020 pridružil tovarniškemu moštvu Yamahe. Da se na japonskem motociklu dobro počuti, je pokazal že takoj po prestopu, na stopničke je stopil devetkrat, v skupnem seštevku pa je osvojil četrto mesto, kar je naslednje leto še nadgradil.

Toprak Razgatlioglu je leta 2021 prvič postal svetovni prvak.

V sezoni 2021 je namreč dosegel svoj vrhunec dirkanja z yamaho. Po napetem dvoboju s šestkratnim prvakom razreda superbike Jonathanom Reo je v indonezijski Mandaliki osvojil svoj prvi naslov prvaka. Zbral je 29 uvrstitev na stopničke in 13 zmag, kar je bilo dovolj, da je Britanca po šestih letih odstranil z dirkaškega prestola.

Naslednji dve sezoni za Turka nista bili tako uspešni, obakrat ga je v bitki za naslov prvaka ugnal Španec Alvaro Bautista. Tako se je Razgatlioglu odločil menjati proizvajalca in po koncu leta 2023 presedlal na BMW. Sprememba je takoj obrodila sadove, lani je deklasiral konkurenco in s 43 točkami prednosti pred Nicolojem Bulego osvojil svoj drugi naslov prvaka. Postal je sploh prvi v zgodovini, ki je skupno zmago slavil z dvema različnima proizvajalcema.

Uspeh je z BMW-jem ponovil tudi letos, ko se je z rekordnimi 21 zmagami znova vpisal v zgodovino superbika. Z najbližjim zasledovalcem Bulego se je sicer boril vse do zadnje dirke v Jerezu, kjer pa je Turek vendarle potrdil svojo premoč in še tretjič v svoj žep pospravil naslov prvaka.

Tretji osvojeni naslov je še toliko bolj poseben, saj se z njim poslavlja od superbika in podaja v razred motoGP. Namigovanja o Turkovem prestopu v elitni dirkaški razred so se začela že leta 2022. Takrat je z Yamaho prvič imel priložnost testirati motocikel razreda motoGP, vendar naj mu ne bi šlo preveč dobro, tako so govorice o njegovem prestopu zamrle. Tri leta kasneje pa gre zares. Pri Pramacu, poltovarniškemu moštvu Yamahe v elitnem razredu, so junija letos potrdili, da bo njihove barve zastopal prav Razgatlolu.

