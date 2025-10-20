Svetli način
MotoGP

Kdo je Toprak Razgatlioglu, turška senzacija, ki prihaja v motoGP?

Jerez de la Frontera, 20. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
2

Turški dirkač Toprak Razgatlioglu je v Jerezu še tretjič postal svetovni prvak v razredu superbike. S tem si je zagotovil popolno popotnico za prestop v razred motoGP, v katerega se seli prihodnjo sezono kot dirkač poltovarniške Yamahe. Turek slovi po svoji nadarjenosti in brezkompromisnemu stilu dirkanja, zaradi česar se njegovega prihoda v elitni razred marsikateri motociklistični navdušenec že zelo veseli.

Toprak Razgatlioglu je v Jerezu še tretjič postal svetovni prvak v razredu superbike. FOTO: Profimedia

Toprak Razgatlioglu se je rodil 16. oktobra 1996 v motoristično družino iz turške Alanye. Nad motocikli se je navduševal že njegov oče Arif, slavni kaskaderski motorist, ki je leta 2017 umrl v prometni nesreči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Turek je z resnejšim motociklističnim dirkanjem na mednarodnih tekmovanjih začel v Red Bull MotoGP Rookies Cup, v katerem je nastopal leta 2013 in 2014. V svoji prvi sezoni je osvojil skupno deseto mesto, naslednje leto, ko je prišel tudi do svoje prve zmage, pa je bil šesti.

Preberi še Razgatlioglu pred selitvijo v motoGP postal prvak razreda Superbike

V sezonah od 2014 do 2017 je nastopal v Superstock prvenstvih, leta 2015 pa je s Kawasakijem v evropskem prvenstvu superstock 600 postal tudi prvak.

Leta 2018 se je s Kawasakijem pridružil prvenstvu superbike. V svoji debitantski sezoni je zasedel skupno deveto mesto, sezono 2019, v kateri je dvakrat prišel do zmage, pa je končal kot peti.

Po dveh sezonah s Kawasakijem se je leta 2020 pridružil tovarniškemu moštvu Yamahe. Da se na japonskem motociklu dobro počuti, je pokazal že takoj po prestopu, na stopničke je stopil devetkrat, v skupnem seštevku pa je osvojil četrto mesto, kar je naslednje leto še nadgradil.

Toprak Razgatlioglu je leta 2021 prvič postal svetovni prvak.
Toprak Razgatlioglu je leta 2021 prvič postal svetovni prvak. FOTO: Profimedia

V sezoni 2021 je namreč dosegel svoj vrhunec dirkanja z yamaho. Po napetem dvoboju s šestkratnim prvakom razreda superbike Jonathanom Reo je v indonezijski Mandaliki osvojil svoj prvi naslov prvaka. Zbral je 29 uvrstitev na stopničke in 13 zmag, kar je bilo dovolj, da je Britanca po šestih letih odstranil z dirkaškega prestola.

Toprak Razgatlioglu je leta 2021 prvič postal svetovni prvak. FOTO: Profimedia

Naslednji dve sezoni za Turka nista bili tako uspešni, obakrat ga je v bitki za naslov prvaka ugnal Španec Alvaro Bautista. Tako se je Razgatlioglu odločil menjati proizvajalca in po koncu leta 2023 presedlal na BMW.

Sprememba je takoj obrodila sadove, lani je deklasiral konkurenco in s 43 točkami prednosti pred Nicolojem Bulego osvojil svoj drugi naslov prvaka. Postal je sploh prvi v zgodovini, ki je skupno zmago slavil z dvema različnima proizvajalcema. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspeh je z BMW-jem ponovil tudi letos, ko se je z rekordnimi 21 zmagami znova vpisal v zgodovino superbika. Z najbližjim zasledovalcem Bulego se je sicer boril vse do zadnje dirke v Jerezu, kjer pa je Turek vendarle potrdil svojo premoč in še tretjič v svoj žep pospravil naslov prvaka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretji osvojeni naslov je še toliko bolj poseben, saj se z njim poslavlja od superbika in podaja v razred motoGP. 

Namigovanja o Turkovem prestopu v elitni dirkaški razred so se začela že leta 2022. Takrat je z Yamaho prvič imel priložnost testirati motocikel razreda motoGP, vendar naj mu ne bi šlo preveč dobro, tako so govorice o njegovem prestopu zamrle.

Tri leta kasneje pa gre zares. Pri Pramacu, poltovarniškemu moštvu Yamahe v elitnem razredu, so junija letos potrdili, da bo njihove barve zastopal prav Razgatlolu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številni motociklistični navdušenci se Turkovega prihoda v razred motoGP nadvse veselijo, saj gre za izjemno nadarjenega in atraktivnega dirkača. Navdušuje jih ne le s svojo vožnjo po sprednjem kolesu oziroma "stoppiejem", temveč tudi s svojim stilom dirkanja, nepopustljivostjo in zmagovalno mentaliteto, ki spominjajo na španskega dirkaškega zvezdnika Marca Marqueza.

Na odgovore o tem, ali bo Turek uspel upravičiti pričakovanja in popestriti dogajanje v razredu motoGP, pa bo treba še nekoliko počakati.

superbike motogp toprak razgatlioglu svetovni prvak yamaha
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
20. 10. 2025 08.04
+1
Jokica 🤣
ODGOVORI
1 0
Miha1999
20. 10. 2025 08.02
A to je tisti mladec, ki bo 9 x prvaka prehiteval po levi in desni strani? Čakam na odgovor akademsko društvo, ki bo kot vedno, podalo realen odgovor. Aja, he he he brez debate.
ODGOVORI
0 0
