Tovarniška ekipa Honde z novim sponzorjem optimistično začenja sezono

Začetek motociklistične sezone je vse bližje in vedno moštev je javnosti že razkrilo, kako bodo v letošnjem letu zgledali njihovi dirkalniki. Novo poslikavo na motociklih je ponosno pokazala tudi tovarniška ekipa Honde HRC Castrol Racing. Njihove barve, med katerimi po prekinitvi sodelovanja s španskim Repsolom ne bo več oranžne, bosta zastopala Joan Mir in Luca Marini.

Tridesetletne ere oranžnih hondinih tovarniških dirkalnikov je konec, motocikel RC213V bo letos obarvan v rdeče, modre in bele odtenke.

Po prekinitvi sodelovanja Repsolom je z letošnjo sezono glavni sponzor podjetja iz Hamamatsuja postal Castrol, dolgoletni partner hondine poltovarniške ekipe LCR, sedaj pa bo po britanskem naftnem podjetju poimenovana njena tovarniška ekipa.

Ekipo Honde HRC Castrol bosta zastopala Joan Mir in Luca Marini, ki si po katastrofalni lanski sezoni pri japonskem proizvajalcu v letošnjem letu nadejata napredka. Lani je Honda zasedla zadnje mesto med proizvajalci, Mir in Marini pa sta skupaj zbrala zgolj 35 točk. A dirkača verjameta, da bo letošnja sezona bolj uspešna.

Honda HRC Castrol FOTO: Honda Castrol

"Motocikel izgleda neverjetno, te nove barve so nekaj povsem drugačnega v primerjavi s tem, kar smo bili vajeni v preteklosti. So močne in v veselje mi bo dirkati z njimi. V novo sezono smo vstopili z jasnimi cilji, nadaljujemo z delom v smeri izboljšanja motocikla, moštva in samih sebe. Začetek sezone bo intenziven, takoj po dolgi zimi nas čakata dve testiranji, ki pa nam bosta pomagali, da hitro najdemo pravo hitrost. Veselim se, da vidim, na čem so naši inženirji, tehniki in partnerji pri Repsolu delali med zimo," je dejal nekdanji svetovni prvak Mir.

"Občutiti je veliko optimizma, novi tehniki trdo garajo. Zima je bila zahtevna za vse, toda verjamem, da delamo odlično. Zelo se trudimo, zares si želimo to sezono začeti odlično in biti konkurenčni že na testiranjih pred sezono. Potem pa upamo, da bomo dosegali lepe razultate med letom. Verjamem, da bomo lahko konkurenčni že v drugi polovici sezone. To bo naš cilj," pozitivno v novo sezono zre Marini.

Pomembna pridobitev za Japonce pa je Romano Albesiano, ki je z letošnjo sezono postal tehnični direktor Honde, to funkcijo je prej opravljal pri Aprilii. Kot pravi Marini, se je z njim že pogovarjal in verjame, da jih lahko sodelovanje z njim pripelje do uspeha. "Z njim sem delil naše šibke točke, je izjemen inženir, ki ga Honda potrebuje. Ne pozna še japonskega ritma dela, a je zelo inteligenten, ima sveže ideje, bo pa potreboval nekaj časa," je dejal Italijan, ki pravi, da na testiranjih v Maleziji pred sezono pričakuje povsem drugačen motocikel od tistega, s katerim je dirkal lani.