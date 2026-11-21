Diogo Morreira je imel najhitrejši čas počasnejše skupine v kvalifikacijah na Portugalskem. Ta je na koncu obstal tudi zaradi grozljivega padca Brazilca, ki je v 15. ovinku dobesedno poletel z motocikla. V zraku je preživel kar nekaj časa, nato pa silovito pristal v pesku. Na srečo in roko na srce tudi začudenje vseh se je Morreira ekspresno pobral in stekel proti varnostni ogradi. V nesreči, ki bi se lahko končala veliko huje, ni utrpel hujših poškodb. Padec je šokiral tudi Marca Marqueza, ki je incident pospremil v garaži.
Trenutek, ko je vsem zastal dih: grozljiv padec Brazilca v kvalifikacijah
Na 15. ovinku kvalifikacij razreda MotoGP je prišlo do grozljivega padca Dioga Morreire. Brazilca je silovito vrglo z motocikla in sledil je padec, zaradi katerega je vsem navzočim zaledenela kri v žilah. Po pristanku se je Morreira na srečo takoj pobral in pokazal, da mu ni nič hudega. Kar je, glede na intenzivnost padca, pravi mali čudež.
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