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MotoGP

Šok v razredu moto3: Fernandez diskvalificiran s šestih dirk

Balatonfokajar, 06. 06. 2026 14.40 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Adrian Fernandez

V petek je v paddocku kot strela z jasnega prišla novica, da je dirkač razreda moto3 Adrian Fernandez diskvalificiran s prvih šestih dirk letošnje sezone. Preiskave, opravljene na uporabljenih pogonskih agregatih njegovega motocikla, so namreč odkrile sledi nedovoljenih posegov. Španec je tako ostal brez dveh uvrstitev na stopničke, s tretjega mesta v skupnem seštevku pa je zdrsnil daleč v ozadje.

Adrian Fernandez, mlajši brat dirkača motoGP Raula Fernandeza, je letošnjo sezono začel z nizom dobrih rezultatov. V Jerezu in Le Mansu je stopil tudi na stopničke, obakrat je osvojil drugo mesto, v skupnem seštevku pa je po prvih sedmih prizoriščih zasedal tretje mesto.

A po mnenju odgovornih je do omenjenih rezultatov prišel na nedovoljen način. Kot so v uradnem poročilu zapisali na uradni spletni strani motoGP, sta tako Honda kot tudi tehnični vodja prvenstva ugotovila, da so v Hondini ekipi Leopard opravili nedovoljene posege na pogonskih agregatih motocikla.

Adrian Fernandez
Adrian Fernandez
FOTO: MotoGP

Po pravilih morajo biti pogonski sklopi motociklov zapečateni, odpira pa se jih lahko le z dovoljenjem. Pri Hondi so odkrili, da pečati na dveh motorjih iz Fernandezovega motocikla niso bili skladni s predpisanim postopkom, nakar so v nadaljevanju ugotovili tudi, da sta bila pogonska sklopa brez dovoljenja odprta.

Dirkač Leoparda je bil zaradi tehnične kršitve diskvalificiran z vseh dirk, na katerih je dirkal s problematičnima različicama motorja, kar pomeni, da je brez uvrstitve ostal na prvih šestih dirkah sezone: na Tajskem, v Braziliji, ZDA, Jerezu, Le Mansu in Kataloniji. Obdržal je le četrto mesto iz Mugella, ki naj bi ga dosegel z ustreznim pogonskim agregatom.

Adrian Fernandez
Adrian Fernandez
FOTO: MotoGP

Fernandez, ki je do nedavnega z 89 točkami zasedal tretje mesto v skupnem seštevku, jih ima sedaj na svojem računu le 13, kar ga uvršča na 19. mesto prvenstva.

Pri Leopardu se z odločitvijo ne strinjajo

Moštvo Leopard se je na kazen pritožilo, njihovo pritožbo pa so komisarji Mednarodne motociklistične zveze FIM že zavrnili, na kar so se iz Fernandezovega moštva v petek zvečer tudi ostro odzvali. 

Kot so zapisali na družbenih omrežjih, se z odločitvijo odgovornih ne strinjajo. "Ekipa Leopard je vedno ravnala v popolnem soglasju s tehničnimi in športnimi pravili prvenstva moto3 in ostro zavrača očitke, da je bil kateri koli pogonski sklop odprt ali spremenjen brez dovoljenja," so zatrdili.

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V dolgem zapisu so poudarili, da tehnični pregledi niso pokazali nobenega nedovoljenega sestavnega dela, spremembe, ki bi izboljšala delovanje motocikla, temveč gre pri odločitvi zgolj za vprašanje interpretacije pravila o zapečatenju pogonskega agregata.

"V ekipi Leopard verjamemo, da ni bil predstavljen noben jasen dokaz, ki bi potrjeval omenjeno kršitev pravil ali nakazoval, da je šlo za pridobivanje tehnične ali športne prednosti. Še naprej se bomo, z vsem spoštovanjem do vpletenih športnih institucij, branili prek vseh razpoložljivih načinov, odločeni in prepričani v korektnost našega ravnanja," so sklenili v Fernandezovi ekipi.

Pri Leopardu se lahko na odločitev Mednarodne motociklistične zveze pritožijo na mednarodno pritožbeno sodišče (International Court of Appeal).

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