Šok v razredu moto3: Fernandez diskvalificiran s šestih dirk

Adrian Fernandez, mlajši brat dirkača motoGP Raula Fernandeza, je letošnjo sezono začel z nizom dobrih rezultatov. V Jerezu in Le Mansu je stopil tudi na stopničke, obakrat je osvojil drugo mesto, v skupnem seštevku pa je po prvih sedmih prizoriščih zasedal tretje mesto. A po mnenju odgovornih je do omenjenih rezultatov prišel na nedovoljen način. Kot so v uradnem poročilu zapisali na uradni spletni strani motoGP, sta tako Honda kot tudi tehnični vodja prvenstva ugotovila, da so v Hondini ekipi Leopard opravili nedovoljene posege na pogonskih agregatih motocikla.

Adrian Fernandez FOTO: MotoGP

Po pravilih morajo biti pogonski sklopi motociklov zapečateni, odpira pa se jih lahko le z dovoljenjem. Pri Hondi so odkrili, da pečati na dveh motorjih iz Fernandezovega motocikla niso bili skladni s predpisanim postopkom, nakar so v nadaljevanju ugotovili tudi, da sta bila pogonska sklopa brez dovoljenja odprta. Dirkač Leoparda je bil zaradi tehnične kršitve diskvalificiran z vseh dirk, na katerih je dirkal s problematičnima različicama motorja, kar pomeni, da je brez uvrstitve ostal na prvih šestih dirkah sezone: na Tajskem, v Braziliji, ZDA, Jerezu, Le Mansu in Kataloniji. Obdržal je le četrto mesto iz Mugella, ki naj bi ga dosegel z ustreznim pogonskim agregatom.

Adrian Fernandez FOTO: MotoGP

Fernandez, ki je do nedavnega z 89 točkami zasedal tretje mesto v skupnem seštevku, jih ima sedaj na svojem računu le 13, kar ga uvršča na 19. mesto prvenstva.

Pri Leopardu se z odločitvijo ne strinjajo

Moštvo Leopard se je na kazen pritožilo, njihovo pritožbo pa so komisarji Mednarodne motociklistične zveze FIM že zavrnili, na kar so se iz Fernandezovega moštva v petek zvečer tudi ostro odzvali. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, se z odločitvijo odgovornih ne strinjajo. "Ekipa Leopard je vedno ravnala v popolnem soglasju s tehničnimi in športnimi pravili prvenstva moto3 in ostro zavrača očitke, da je bil kateri koli pogonski sklop odprt ali spremenjen brez dovoljenja," so zatrdili.

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