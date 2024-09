Trk med Alexom Marquezom in Bagnaio, ki je sezono obrnil na glavo

Alex Marquez in Francesco Bagnaia sta se na dirki v Alcanizu borila za tretje mesto. Marquez je storil manjšo napako, Bagnaia pa jo je želel izkoristiti in ga prehiteti. A to se je slabo končalo, saj Španec položaja na najnižji stopnički ni želel kar tako predati in je vztrajal pri svoji liniji, ki pa se je prekrižala z Italijanovo.