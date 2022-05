Trojno špansko slavje v razredu moto3, Ogura do premierne zmage v moto2

V elitnem razredu pa je na ogrevanju presenetil Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU), ki je prehitel prva favorita za zmago Fabia Quartararoja (Monster Energy Yamaha) in Francesca Bagnaio (Ducati Lenovo Team). Za prvo trojico sta končala Ducatijeva dirkača Jorge Martin in Johann Zarco (oba Pramac Racing), šesti čas pa je postavil Marc Marque z (Repsol Honda Team).

V srednjem razredu se je najhitreje ogreval Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), drugi in tretji časa ogrevanja sta dosegla Fermin Aldeguer (Lightech Speed Up) in Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP), padel pa je Marcos Ramirez (MV Agusta Forward Team).

Najhitrejši na ogrevanju najšibkejšega razreda je bil Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3), ki bo premierno zmago v moto3 lovil s petega štartnega položaja, za njim sta se zvrstila Carlos Tatay (CFMOTO Racing PrustelGP) in Tatsuki Suzuki (Leopard Racing). Že navsezgodaj pa sta v pesku končala Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) in Mario Suryo Aji (Honda Team Asia).

Dirkača moštva Gaviota GASGAS Aspar Team Izan Guevara in Sergio Garcia , ki sta kot prva drikača prvi v zgodovini moštva začela iz prvih dveh štartnih sta dobro štartal in v uvodnih ovinkih obranila napade ostalih dirkačev. Tretji Španec, ki je začel iz prve štartne vrste Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) pa je začel nekoliko slabše, a vseeno po uvodnih nekaj ovinkih ohranil tretje mesto. V prvih nekaj krogih zapletov ni bilo, je pa kot prvi v pesku končal Carlos Tatay (CFMOTO Racing PrustelGP), ki je padel 19 krogov pred koncem. Odlično je dirko začel tudi Brazilec Diogo Moreira (MT Helmets - MSI), ki je prehitel tudi drugega v skupnem seštevku Dennisa Foggio (Leopard Racing) in se podal v lov na vodilino trojico.

Masia pa je 18 krogov pred koncem potegnil in prehitel najprej Garcio in prišel na drugo mesto, nato pa še Guevaro in skočil v vodstvo. A to je trajalo le nekaj časa, ročico za plin je privil Garcia, ki je prehitel oba rojaka in povedel. 15 krogov pred koncem je padel še Japonec Tatsuki Suzuki, ki mu letos pri Leopard Racingu ne gre in ne gre. Tempo je začel stopnjevati še en Španec Xavier Artigas (CFMOTO Racing PruestelGP), ki se je prebil najprej na četrto mesto, nato pa je uspešno 'stegnil' še vodilno trojico in prevzel vodstvo. Artigasu je pri lovu na stopničke poskusil slediti tudi najhitrejši na jutranjem ogrevanju Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3), ki pa se mu je ustavilo pri tretjem mestu.

Artigas je kot kaže ob prevzemu vodstva nekoliko prehitel tudi ssamega sebe in po dobrem krogu že padel na peto mesto, znova pa je vodstvo prevzel Guevara. Ob tem pa je Foggia vztrajno padal in deset krogov pred koncem padel že na 15. mesto. Razočaran je bil lahko tudi Brazilec Moreira, ki je devet krogov pred koncem prejel kazen dolgega kroga in se je tako lahko poslovil od dobre uvrstitve.