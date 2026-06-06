'Tu je nemogoče prehitevati, startati moram čim bolj spredaj'

Francesco Bagnaia je Mugello po tretjem mestu na nedeljski dirki zapuščal nasmejan, na Balaton park pa prišel samozavesten in prepričan, da gredo v njegovi garaži stvari v pravo smer. A prvi dan dirkanja na madžarski stezi je pokazal, da očitno pri Ducatiju še niso uspeli razrešiti vseh težav.

Prvi trening je končal na šestem mestu, na popoldanskem treningu pa je bil še dlje od vrha, sklenil ga je na 14. mestu in ostal brez neposredne uvrstitve v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

V enem izmed hitrih krogov mu je že dobro kazalo, nizal je konkurenčne vmesne čase, ki bi zadoščali za preboj v deseterico, toda v 16. ovinku mu je spodneslo zadnji del motocikla, s tem pa so bili njegovi upi na hitrejšo skupino pokopani. "V tistem trenutku sem izgubil tri ali štiri desetinke sekunde, do takrat mi je šlo dobro ... A moram priznati, da se kar precej mučim," je v prvih odzivih po petkovem dogajanju opisoval Bagnaia.

Kot je pojasnil, ima že celotno sezono težave z oprijemom zadnje pnevmatike, ki so tudi na madžarski stezi prišle do izraza. "Že takoj ko sem začel z dirkanjem, sem imel veliko preglavic, popoldne pa je bilo še huje. Ko sem poskušal odpeljati hiter krog, sem izgubljal nadzor nad zadnjim delom motocikla v vsakem levem ovinku," se je pritoževal Italijan. Pri premagovanju težav si bodo v njegovi garaži pomagali s podatki ostalih Ducatijevih motociklov. Najhitrejši med njimi je bil Fabio Di Giannantonio, ki je postavil drugi čas, dirkač Gresinija Fermin Aldeguer je bil četrti, med najboljših deset pa se je prebil tudi Marc Marquez. Španec je bil na prvem treningu sicer najhitrejši, popoldne pa je postavil sedmi čas, se pa po besedah Bagnaie aktualni prvak bori s podobnimi težavami kot on.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

"Marc se sooča z isto situacijo, vsaj tako kažejo podatki z njegovega motocikla, medtem ko ima Di Giannantonio odličen oprijem. Moramo ugotoviti, kakšne nastavitve uporablja, saj na tem področju izgubimo precej časa. Di Giannantonio lahko dirka z več moči in bolje pospešuje, ne da bi se kolo začelo vrteti v prazno," je opisoval Bagnaia. Torinčan bo v sobotnih kvalifikacijah resda nastopil že v počasnejši skupini, a bo kljub temu od kvalifikacij skušal iztržiti čim več. Madžarska steza ne ponuja prav veliko priložnosti za prehitevanje, zato si je zelo pomembno zagotoviti dobro startno izhodišče, česar se zaveda tudi Bagnaia.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

"To bo najbolj pomemben nastop v počasnejši kvalifikacijski skupini letos. Nujno se moram prebiti v hitrejšo skupino, saj sem že danes videl, da sem lahko od dirkačev pred seboj precej hitrejši, a jih je nemogoče prehiteti. Iz tega razloga moramo startati čim bolj spredaj." Sobotno dogajanje v elitnem razredu bomo na VOYO odprli ob 10.10 s prenosom zadnjega prostega treninga. Ob 10.45 se bomo na Madžarsko preselili tudi na Kanalu A, skupaj bomo pospremili kvalifikacije, nato pa bo ob 14.55 na sporedu še sprint.