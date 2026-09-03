'Tudi če me Marc Marquez ujame, lahko osvojim naslov'

Kljub težavam Marca Marqueza s številnimi poškodbami v prvi polovici letošnje sezone se osemkratni prvak v elitnem razredu vztrajno vzpenja. Potem ko je po VN Italije za takrat vodilnim Marcom Bezzecchijem zaostajal za več kot 100 točk, bi lahko po VN San Marina prihodnji teden prevzel vodstvo. Jorge Martin je na nedeljskih dirkah v letošnji sezoni zmagal zgolj enkrat, maja na VN Francije. Na naslednjih osmih dirkah je na stopničke stopil trikrat. Marc Marquez je v tem času zmagal na kar štirih dirkah in zdaj preti s prevzemom vodstva v skupnem seštevku.
Martin je bil peti na sprint in nedeljskih dirkah v Aragonu, kar pomeni, da je osvojil 16 točk. Marquez se mu je s 37 osvojenimi točkami približal na zgolj 19 točk zaostanka, kar pomeni, da bi v primeru novega uspešnega konca tedna v Misanu lahko aktualni prvak prvič letos zasedel prvo mesto na prvenstveni lestvici. Martin si z vse manjšo prednostjo na vrhu lestvice ne beli glave. "Mislim, da je to del prvenstva. Na nekaterih dirkah smo mi (Aprilia) boljši, na drugih slabši. Pomembno je, da se učimo, smo vse hitrejši, vse bolj samozavestni in se na naslednjo dirko odpravimo optimistično," je o svojem položaju v prvenstvu dejal Martin.
Marc Marquez je na VN San Marina zmagal že šestkrat, tudi na zadnjih dveh nedeljskih dirkah. Martin je tam leta 2023 slavil na nedeljski dirki, leta 2024, ko je osvojil naslov prvaka, pa je slavil na sprint dirki. Lani je na sprint dirki slavil trenutno tretji v prvenstvu Marco Bezzecchi. "Mislim, da sta Marco in Marc skupaj z menoj favorita za naslov prvaka. Vodim, čeprav čutim, da sem še vedno v procesu učenja. To je noro. Izjemno vesel sem. Mislim, da lahko osvojim naslov prvaka. Tudi če me bo v vmesnem času Marc ujel. Čakajo me dirke, ki so zame dobre. Upam, da mi bo vse, kar smo se naučili na prvih 14 dirkah, pomagalo v boju za prvaka," je samozavestno dejal Martin, ki je v Aprilio prestopil leta 2025, od naslednje sezone naprej pa bo dirkal na Yamahi.
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