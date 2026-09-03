'Tudi če me Marc Marquez ujame, lahko osvojim naslov'

Kljub težavam Marca Marqueza s številnimi poškodbami v prvi polovici letošnje sezone se osemkratni prvak v elitnem razredu vztrajno vzpenja. Potem ko je po VN Italije za takrat vodilnim Marcom Bezzecchijem zaostajal za več kot 100 točk, bi lahko po VN San Marina prihodnji teden prevzel vodstvo. Jorge Martin je na nedeljskih dirkah v letošnji sezoni zmagal zgolj enkrat, maja na VN Francije. Na naslednjih osmih dirkah je na stopničke stopil trikrat. Marc Marquez je v tem času zmagal na kar štirih dirkah in zdaj preti s prevzemom vodstva v skupnem seštevku.

Jorge Martin je z 256 zbranimi točkami trenutno vodilni v skupnem seštevku prvenstva MotoGP FOTO: Profimedia

Martin je bil peti na sprint in nedeljskih dirkah v Aragonu, kar pomeni, da je osvojil 16 točk. Marquez se mu je s 37 osvojenimi točkami približal na zgolj 19 točk zaostanka, kar pomeni, da bi v primeru novega uspešnega konca tedna v Misanu lahko aktualni prvak prvič letos zasedel prvo mesto na prvenstveni lestvici. Martin si z vse manjšo prednostjo na vrhu lestvice ne beli glave. "Mislim, da je to del prvenstva. Na nekaterih dirkah smo mi (Aprilia) boljši, na drugih slabši. Pomembno je, da se učimo, smo vse hitrejši, vse bolj samozavestni in se na naslednjo dirko odpravimo optimistično," je o svojem položaju v prvenstvu dejal Martin.