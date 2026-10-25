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MotoGP

Tudi elitni razred brez dirke na Phillip Islandu

Phillip Island, 25. 10. 2026 04.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Zaradi slabe vidljivosti, ki zdravstvenemu helikopterju onemogoča letenje, so bile dirke za VN Avstralije v razredih MotoGP, Moto2 in Moto3 žal odpovedane. Spomnimo, da je na sobotnih kvalifikacijah kot tudi na sprint dirki slavil branilec naslova svetovnega prvaka Marc Marquez, ki je s tem v skupnem seštevku prvenstva elitnega razreda prehitel Jorgeja Martina. Katalončeva prednost pred rojakom zdaj znaša 10 točk.

Organizatorji dirk na Phillip Islandu so s prestavitvijo časovnega okvirja skušali izpeljati glavno preizkušnjo elitnega razreda, a je bila vidljivost tako slaba, da so okoli šeste ure po slovenskem času dirko za VN Avstralije dokončno odpovedali.

V slovo od steze na Phillip Islandu so dirkači razreda MotoGP odpeljali zgolj paradni krog za varnostnim avtomobilom ter se ustavili na startno-ciljni ravnini, kjer so pozdravili številne navijače. To je bila torej zadnja dirka na tej kultni stezi, v prihodnje bo Velika nagrada Avstralije potekala na novem prizorišču v Adelaidi.

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Od naslednje sezone 2027 se dirkači selijo na prenovljeno mestno ulično dirkališče (Adelaide Street Circuit), kar bo zgodovinski mejnik, saj bo to sploh prva sodobna dirka kraljevega razreda MotoGP, izvedena v samem središču mesta. Dirka bo potekala na uličnem dirkališču v Adelaidi, ki je v preteklosti že gostilo formulo 1. Steza bo dolga približno 4,13 kilometra in bo vključevala nekatere kultne ovinke, prilagojene najvišjim modernim varnostnim standardom za motocikliste.

Organizatorji prvenstva (Dorna) in Južna Avstralija so podpisali šestletno pogodbo, kar pomeni, da bo Adelaide gostila MotoGP vsaj do leta 2032. Zaradi novega večletnega pokroviteljstva bo preizkušnja uradno nosila ime Red Bull Grand Prix of Australia – Adelaide.

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