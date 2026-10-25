Tudi elitni razred brez dirke na Phillip Islandu

Organizatorji dirk na Phillip Islandu so s prestavitvijo časovnega okvirja skušali izpeljati glavno preizkušnjo elitnega razreda, a je bila vidljivost tako slaba, da so okoli šeste ure po slovenskem času dirko za VN Avstralije dokončno odpovedali.

V slovo od steze na Phillip Islandu so dirkači razreda MotoGP odpeljali zgolj paradni krog za varnostnim avtomobilom ter se ustavili na startno-ciljni ravnini, kjer so pozdravili številne navijače. To je bila torej zadnja dirka na tej kultni stezi, v prihodnje bo Velika nagrada Avstralije potekala na novem prizorišču v Adelaidi.