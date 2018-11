Tudi Marqueza so zabolela ušesa: poslušajte, kako glasno bo danes v Cerveri

Španski mediji pred vedno zelo dobro obiskanim dogodkom poročajo, da tako kot lani Marc Marquezne bo pozdravil navijačev z balkona mestne hiše, saj lokalne oblasti, tako kot pred enim letom, še niso umaknile velikega transparenta v podporo priprtim katalonskim politikom.

To je za Europa Presspotrdil župan Cervere Ramon Royes, pojavljanja Marqueza ob tovrstnem političnem sporočilu pa si seveda ne želijo (predvsem) Katalončevi pokrovitelji in številni navijači španskih korenin, ki se z odcepitvenimi težnjami Katalonije ne strinjajo. Tudi Marquez se praviloma izogiba tovrstnim vprašanjem, tudi zato pa ima veliko več navijačev kot marsikateri katalonski športnik z bolj poudarjeno idejo katalonske neodvisnosti. Dirkačev klub navijačev z lobiranjem pri županu, da bi vsaj za en dan umaknil "sporne" napise, ni bil uspešen.

Župan ostal neomajen

"Zame ni nikakršne polemike. Na sestankih smo imeli člane navijaškega kluba, Mossos d'Esquadra (katalonsko policijo), lokalno policijo in gasilce. Ko smo govorili o tem, so me prosili, naj umaknem transparent, jaz pa sem jim povedal, da tega ne moremo storiti," je za Europa Presspovedal Royes.

"Gre za transparent, ki je tam zaradi dogovora mestne uprave, z njim pa želimo podpreti priprte politike. Marquezov tabor je dejal, da ne bo prišel na balkon. Enako, kot morajo oni spoštovati našo odločitev, moramo tudi mi njihovo," je dodal Royes.

Marquez bo na sobotni prireditvi prišel na glavni trg, kjer bo pozdravil navijače in se z njimi fotografiral, so še sporočili iz mestne hiše v Cerveri. Svetovni prvak je na spletu že delil "hrumenje" enega od motociklov, ki bo sodeloval pri proslavi. Pred ogledom videoposnetka priporočamo, da preverite glasnost svojih zvočnikov ‒ ušesa so več kot očitno zabolela tudi Marqueza ...