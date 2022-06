Tudi na testiranjih v Barceloni najhitrejši Quartararo

Francoski dirkač pri moštvu Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, tudi aktualni svetovni prvak razreda motoGP, je le dan po zmagi na dirki za VN Katalonije dosegel najhitrejši krog uradnih testiranj na istem dirkališču, kot je bila nedeljska dirka. Francozov čas 1:39.447, ki ga je dosegel uvodnem delu osemurnega uradnega testa (v 13. svojem odpeljanem krogu) je "zdržal" vse do konca testiranj, najbolj se mu je približal Italijan Francesco Bagnaia.

Do desetega mesta so sledili Aleix in Pol Espargaro, Jack Miller, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Enea Bastianini in Fabio Di Giannantonio. Najboljši dirkač KTM-a je bil Brad Binder na enajstem mestu, edini Suzukijev Joan Mir pa na dvanajstem.

Dirkač ekipe Ducati Lenovo je zaostal le 0,004 sekunde in bil drugi, med trojico najboljših je končal Francoz Johann Zarco iz moštva Prima Pramac Racing. Zarco je bil na nedeljski dirki v Barceloni tudi tretji, je pa Francoz imel drugi dosežek dneva, kar se tiče prevoženih krogov, opravil jih je kar 93. Več od njega jih je "vpisal" Alex Marquez, kar 96, Španec je na testih zasedel 16. mesto. Bagnaia jih je prevozil 84, Quartararo pa 67.

Quartararo je vodilni dirkač v razredu motoGP, zbral je 147 točk, najbližji zasledovalec je Aleix Espargaro, osmoljenec dirke za VN Katalonije, ki ima 125 točk.

Vseh šest moštev, ki so sodelovala na testiranju v Barceloni, je preizkušalo tudi tehnične novosti, ki bodo lahko prišle prav že na naslednji dirki, ki bo na sporedu čez slaba dva tedna. Dirkaška sezona se namreč počasi približuje drugi polovici, Sachsenring bo deseto prizorišče v sezoni in bo gostil motociklistično karavano na dirki za VN Nemčije 19. junija.