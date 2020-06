Rossijev 'asistent' Salucci: Dogovor s Petronasom do konca meseca

Valentino Rossije v nekaj zadnjih izjavah sicer napovedal, da bo njegova odločitev gotovo znana pred prvo dirko sezone 2020, ki naj bi jo 19. julija gostil španski Jerez. Iz tabora ekipe Petronas Yamaha SRT, ki jo bo zaradi selitve k tovarniški ekipi Monster Energy Yamaha po letošnji sezoni zapustil najboljši mladi dirkač minule sezone Fabio Quartararo, medtem prihajajo previdne napovedi, ko gre za pogajanja z Rossijem.

Sloviti Italijan sodeč po izjavah šefa ekipe Razlana Razalija zaenkrat še ni jasno povedal, če ga mika selitev v poltovarniško okolje, kjer bi sicer lahko še vedno računal na praktično vse "tovarniške ugodnosti", v katerih je užival do sedaj. Omenjala se je tudi možnost upokojitve, na katero je v zadnjem intervjuju z BT Sports namigoval tudi sam Rossi, a njegov neločljivi prijatelj Alessio "Uccio" Salucci je za Sky Sport Italiazelo jasno povedal, da je za to še prezgodaj.

Novi pogovori v naslednjih desetih dneh

"Nameravamo‒in zelo verjetno je, da se bo zgodilo ‒nadaljevati tudi v letu 2021," je dejal Salucci in se nato dotaknil selitve k Petronasu. "Še vedno ni vse dorečeno, a do konca meseca bi morali doseči to stopnjo. Smo še korak pred tem, prejšnji teden smo govorili o tem z Yamaho, da bi videli, kako naprej, a nismo govorili toliko o ekipi, saj je 'Vale' želel še malce razmisliti o tem, če bi nadaljeval ali ne," je dvome 41-letnega prijatelja še potrdil Salucci.

"Obnaša se kot nekdo, pri katerem pride v poštev vse, le upokojitev ne. Definitivno gremo naprej in nato bomo govorili o podrobnostih z Yamaho v naslednjih desetih dneh,"je nadaljeval Salucci.

'Imamo dober odnos'

Dodal je še, da bi Yamaha "nudila vso pomoč" Rossiju, če se bo res odločil za zamenjavo s Quartararojem. Pri Petronasu bi najverjetneje sodeloval z rojakom Francom Morbidellijem, 25-letnim Rimljanom, kar je Salucci označil za "dobro izkušnjo".

"Ko 'Vale' zamenja ekipo, so pričakovanja vedno velika. To ni tovarniška ekipa, a imeli bi tovarniški motocikel. Zelo dobro je strukturirano. Yamaha bi nam nudila pomoč in imamo dober odnos. Najverjetneje bi imeli za moštvenega kolega Morbidellija, kar bi bila dobra izkušnja," je še povedal Salucci.