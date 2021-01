Tvorec Suzukijevega uspeha Davide Brivio iz motoGP presedlal v formulo 1

"Z navdušenjem sporočamo, da bo Davide Brivio okrepil našo ekipo pred začetkom sezone 2021,"so ob naznanitvi sodelovanja zapisali na uradnem Alpine F1-Twitter profilu. "Njegova natančna vloga in odgovornosti bodo naznanjene v prihodnjih tednih. Davide bo poročal direktorju ekipe Alpine Laurentu Rossiju," so še dodali pri francosko-britanski ekipi. 52-letni Italijan bo na tem delovnem mestu zamenjal Cyrila Abiteboula, ki je ekipo zapustil pretekli teden.

V ekipi Alpine F1, ki se je preimenovala po koncu sezone iz Renault F1, bo Davide Brivio združil moči z legendarnim dirkačemFernandom Alonsom, ki se po dveh letih premora pri 39 letih vrača v karavano formule 1. Drugi dirkač ekipe Alpine F1 bo FrancozEsteban Ocon.