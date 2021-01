Učinek Rossija v Petronasu že viden: VR46 ostaja magnet za sponzorje

Valentino Rossi bo v sezoni z legendarno številko 46 sedel na drugače obarvan motor, kot ga je bil vajen v zadnjih osmih sezonah. Legendarni italijanski dirkač ostaja pod Yamahinim okriljem, a iz tovarniške ekipe se je preselil k Petronas Yamahi, kjer pa naj bi po zagotovilih Yamahinega vodstva bil deležen enakega materiala kot dirkača Yamahine tovarniške ekipe Fabio Quartararo in Maverick Vinales.

Te dni je v javnost že pricurljala (sicer pomanjšana) podoba Rossijevega dirkalnika. In prav Rossijeva podoba skrbi za to, da je malezijska ekipa dobila nove sponzorske ter partnerske pogodbe. Prihodki v ekipo so se zahvaljujoč Rossiju, ki bo 16. februarja dopolnil že neverjetnih 42 let, močno povečali, piše španski AS. S ponosom so v četrtek pri Petronas Yamahi predstavili novega poslovnega partnerja, ki sliši na ime Green Power Generators. Gre za italijansko podjetje (specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih generatorjev), ki bo na svoj račun zagotovo prišlo ob kar dveh italijanskih dirkačih v ekipi (Rossi in Franco Morbidelli).

Sam Razlan Razali, šef moštva, ki domuje v Iwati, je sodeloval v videu, ki predstavlja sodelovanje v tem mladem, a dinamičnem podjetju. In prav ob pojavitvi Razalija je bilo na njegovi mizi moč videti repliko Rossijevega motorja za sezono 2021.