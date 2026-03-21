MotoGP

Spremenjen urnik za VN Brazilije: sredi ciljne ravnine se je udrl asfalt

Goiania, 21. 03. 2026 18.00 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž. Lu.M
Delavci bodo poskušali zakrpati luknjo v asfaltu na brazilski stezi

Organizatorji prvenstva motoGP so sredi dirkaškega konca tedna znašli v velikih težavah: sredi ciljne ravnine se je namreč udrl asfalt. Dogajanje naj bi se sicer nadaljevalo po spremenjenem urniku, sprinterska preizkušnja elitnega razreda je prestavljena za 20 minut, začel naj bi se ob 19.20 po našem času, kvalifikacije nižjih razredov pa se bodo odvile po zaključku sprinta.

FOTO: Instagram

Močno neurje, ki je v Goianii divjalo nekaj dni pred začetkom dirkaškega vikenda, očitno ni bilo tako nedolžno. Po koncu kvalifikacij kraljevskega razreda se je sredi ciljne ravnine pojavila večja udrtina in organizatorjem povzročila obilo skrbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodilni možje so sporočili, da bo dirkaško dogajanje kljub težavam neokrnjeno, so pa nekoliko prilagodili urnik. Sprint, ki je bil načrtovan za 19. uro, je prestavljen na 19.20, kvalifikacije razredov moto3 in moto2, ki bi se morale odviti pred tem, pa bodo na sporedu po sprintu.

FOTO: X

Kvalifikacije razreda motoGP so sicer potekale brez večjih težav, najhitrejši je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, sledila sta mu rojak Marco Bezzecchi in Španec Marc Marquez.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

motorist_mb
21. 03. 2026 18.18
😆
