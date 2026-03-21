Spremenjen urnik za VN Brazilije: sredi ciljne ravnine se je udrl asfalt

Organizatorji prvenstva motoGP so sredi dirkaškega konca tedna znašli v velikih težavah: sredi ciljne ravnine se je namreč udrl asfalt. Dogajanje naj bi se sicer nadaljevalo po spremenjenem urniku, sprinterska preizkušnja elitnega razreda je prestavljena za 20 minut, začel naj bi se ob 19.20 po našem času, kvalifikacije nižjih razredov pa se bodo odvile po zaključku sprinta.