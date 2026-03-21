Spremenjen urnik za VN Brazilije: sredi ciljne ravnine se je udrl asfalt

Močno neurje, ki je v Goianii divjalo nekaj dni pred začetkom dirkaškega vikenda, očitno ni bilo tako nedolžno. Po koncu kvalifikacij kraljevskega razreda se je sredi ciljne ravnine pojavila večja udrtina in organizatorjem povzročila obilo skrbi.
Vodilni možje so sporočili, da bo dirkaško dogajanje kljub težavam neokrnjeno, so pa nekoliko prilagodili urnik. Sprint, ki je bil načrtovan za 19. uro, je prestavljen na 19.20, kvalifikacije razredov moto3 in moto2, ki bi se morale odviti pred tem, pa bodo na sporedu po sprintu.
Kvalifikacije razreda motoGP so sicer potekale brez večjih težav, najhitrejši je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, sledila sta mu rojak Marco Bezzecchi in Španec Marc Marquez.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.