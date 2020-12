Ugibanja postajajo vse realnejša? Marquez blizu tretje operacije

Prepočasno okrevanje po poročanju španskega AS-a celo ogroža udeležbo Marca Marqueza na testiranjih in uvodnih dirkah sezone. Če bi prišlo do tretje operacije, naj bi okrevanje trajalo celo do šest mesecev, še piše omenjeni medij. Ko so novinarji Julio Marqueza povprašali, ali obstaja možnost za novo operacijo, je odgovoril: "Ne operirajo ga še. Pregledujejo ga."To pa pomeni, da obstaja realna možnost, da bi Marc Marquez moral v resnici znova pod nož.

Marc Marquez je sicer že zaprosil za drugo mnenje, ki bi dopolnilo mnenje doktorja Mira, ki ga je obakrat operiral v Barceloni, in sicer se je zatekel k strokovnjakom iz ZDA. Utegne se celo zgoditi, da ga tokrat ne bodo operirali v univerzitetni bolnišnici Dexeus, kot smo bili do zdaj vajeni, pač pa na drugi lokaciji.

Marc Marquez je sicer včeraj delil videoposnetek skupnega intervjuja z bratom Alexom, iz katerega je že razvidno, da lahko dviguje tudi desno roko, potem ko je bilo na nekaterih prejšnjih posnetkih videti, da na desno roko zelo pazi.