Umrl Fausto Gresini

Iz ekipe Gresini Racing so sporočili, da je v 61. letu starosti po zapletih s covidom-19 umrl njihov prvi mož Fausto Gresini. Nekdanji italijanski dirkač je v letih 1985 in 1987 dvakrat slavil naslov svetovnega prvaka v razredu do 125 kubičnih centimetrov.

Fausto Gresini je bil, potem ko je pred koncem lanskega leta staknil covid-19, hospitaliziran skoraj dva meseca. V bolnišnici v Bologni je bilo njegovo stanje dolgo časa kritično, nato se je nekoliko stabiliziralo, saj je po besedah njegovih bližnjih bil pri zavesti, v zadnjih dneh pa so nastopile nove komplikacije, ki so bile na koncu zanj žal usodne. "Žal moramo sporočiti novico, ki si je nikoli nismo želeli. Po skoraj dveh mesecih boja s covidom-19 je Fausto Gresini žal izgubil življenje, le nekaj dni po tem, ko je praznoval 60. rojstni dan," so v izjavi za javnost zapisali v njegovi ekipi. Po Gresinijevi smrti so se oglasili tudi pri Dorni, kjer so v uradni izjavi zapisali: "Globoko užaloščeni smo zaradi izgube Fausta Gresinija. Dvakratnega zmagovalca razreda 125cc in ene glavnih osebnosti v dirkaškem 'paddocku'. Legendarni Italijan bo za vedno v naših srcih." V sezoni 2021 bo sicer njegovo moštvo tekmovalo v vseh razredih – motoGP, moto2, moto3 in tudi motoE. V elitnem razredu moštvo sicer nastopa pod polnim imenom Aprilia Racing Team Gresini, zanj pa bosta dirkala Lorenzo Zavadoriin Aleix Espargaro.