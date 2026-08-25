Bastianini bo član Apriliine ekipe Trackhouse: Nov izziv za nov zagon v karieri

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Enea Bastianini v MotoGP velja za enega izmed najbolj izkušenih in uspešnih dirkačev svoje generacije. Po debiju v razredu Moto3 leta 2014 je leta 2020 osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu Moto2. Ob prvi sezoni med elito leta 2021 je že stopil na zmagovalni oder in nakazal svoj veliki potencial.

Bastianini: Pred menoj je nov izziv

"Zelo sem navdušen, da se bom v naslednjih dveh sezonah svetovnega prvenstva MotoGP pridružil ekipi SuperFile Trackhouse MotoGP," je za italijanski športni časnik Corierre Dello Sport dejal Bastianini. "Že od letošnjih testiranj v Valencii bo to zame povsem nov izziv, saj vstopamo v novo obdobje z novim motociklom, novimi pnevmatikami in novimi pravili. Vesel sem, da bom v ekipo Trackhouse prinesel svoje izkušnje in tekmovalni duh ter pomagal pri razvoju nove Aprilie RS-GP."

Dodal je, da je ekipa v zadnjem obdobju močno napredovala. "Moštvo je v letu 2026 zelo zraslo in postalo eden od kandidatov za naslov. Prepričan sem, da bom dal vse od sebe, da bomo lahko ostali v samem vrhu, je za ugledni športni časnik razpredal 28-letni Italijan. "To je nov izziv za nov zagon v moji dirkaški karieri. Veselim se ga," je zaključil nekdanji dirkač Ducatija.