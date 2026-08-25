Bastianini bo član Apriliine ekipe Trackhouse: Nov izziv za nov zagon v karieri

Enea Bastianini v MotoGP velja za enega izmed najbolj izkušenih in uspešnih dirkačev svoje generacije. Po debiju v razredu Moto3 leta 2014 je leta 2020 osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu Moto2. Ob prvi sezoni med elito leta 2021 je že stopil na zmagovalni oder in nakazal svoj veliki potencial.
Bastianini: Pred menoj je nov izziv
"Zelo sem navdušen, da se bom v naslednjih dveh sezonah svetovnega prvenstva MotoGP pridružil ekipi SuperFile Trackhouse MotoGP," je za italijanski športni časnik Corierre Dello Sport dejal Bastianini. "Že od letošnjih testiranj v Valencii bo to zame povsem nov izziv, saj vstopamo v novo obdobje z novim motociklom, novimi pnevmatikami in novimi pravili. Vesel sem, da bom v ekipo Trackhouse prinesel svoje izkušnje in tekmovalni duh ter pomagal pri razvoju nove Aprilie RS-GP."
Dodal je, da je ekipa v zadnjem obdobju močno napredovala. "Moštvo je v letu 2026 zelo zraslo in postalo eden od kandidatov za naslov. Prepričan sem, da bom dal vse od sebe, da bomo lahko ostali v samem vrhu, je za ugledni športni časnik razpredal 28-letni Italijan. "To je nov izziv za nov zagon v moji dirkaški karieri. Veselim se ga," je zaključil nekdanji dirkač Ducatija.
MotoGP predstavlja najvišji razred cestno-hitrostnega motociklizma na svetu, ki ga ureja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). V tem razredu tekmujejo izključno prototipni dirkalni motocikli, ki niso na voljo za splošno prodajo in so zgrajeni posebej za doseganje ekstremnih hitrosti ter zmogljivosti na dirkališčih. Prvenstvo velja za vrhunec tehnološkega razvoja in vozniških spretnosti, kjer se pomerijo najboljši dirkači in najboljši inženirski timi proizvajalcev, kot so Aprilia, Ducati, Yamaha, Honda in KTM.
V MotoGP ločimo med tovarniškimi ekipami, ki jih neposredno vodijo in financirajo proizvajalci motociklov, in satelitskimi ekipami, kot je Trackhouse Racing. Satelitske ekipe kupujejo ali najemajo motocikle od večjih proizvajalcev. Čeprav imajo pogosto dostop do vrhunske tehnologije, je njihov cilj običajno podpora razvoju in širjenje prisotnosti določene znamke na stezi. V zadnjih letih se razlika med njimi zmanjšuje, saj satelitske ekipe pogosto prejemajo enako tehnično podporo in najnovejše komponente kot tovarniška moštva.
Aprilia je italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v Noaleju, ki ima izjemno bogato zgodovino v svetovnem prvenstvu. Podjetje je postalo sinonim za uspeh v manjših razredih, kjer je osvojilo številne naslove prvakov, v zadnjem desetletju pa se je uspešno prebilo v sam vrh razreda MotoGP. Njihov model RS-GP, omenjen v besedilu, je rezultat dolgoletnega inženirskega razvoja, ki temelji na napredni aerodinamiki in uporabi lahkih materialov, kar jim omogoča konkurenčnost proti največjim svetovnim proizvajalcem.
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