Uradno: Crutchlow v naslednji sezoni testni dirkač Yamahe

Dosedanji dirkač LCR Honde Cal Crutchlow se bo po koncu aktualne sezone preselil k ekipi Yamahe, kjer bo opravljal vlogo testnega dirkača. Zamenjal bo Jorgeja Lorenza, ki prave priložnosti za testiranje v tej nenavadni sezoni ni imel. "Veselim se te priložnosti oz. nove vloge," je ob naznanitvi sodelovanja dejal 35-letni Britanec.

"Prvo kot prvo ima Yamaha v mojem srcu poseben mesto. Pripeljali so me v serijo Superbike in razred motoGP. Če ne bi bilo njih, ne bi bil v položaju, v katerem sem," je odločitev za sodelovanje z Yamaho opisal Crutchlow.

"Imel sem deset krasnih let v razredu motoGP, tako z vzponi kot s padci, toda zdaj je bilo dovolj. Dovolj dirkanja v razredu motoGP. Zdaj je časa za nekaj drugega, prišla je ta priložnost, ki smo jo predebatirali v Aragonu, in danes smo jo lahko naznanili,"je razkril Crutchlow.

35-letni dirkač, ki se je v razredu motoGP preizkusil v ekipah Yamahe, Ducatija in Honde, se veseli nove vloge, ki bo njegovemu telesu, ki se je v zadnjih letih ukvarjalo s številnimi poškodbami, prinesla bistveno več počitka. "Z novo sezono bom testni dirkač Yamahe. Veselim se te priložnosti oz. vloge. Gre za drugačno vlogo, kot sem je vajen. Vajen sem tekmovanja in hitrosti. Zdaj moram biti le hiter, brez tekmovanja. Kar je perfektno. Ravno tako moram biti hiter. V vlogi testnega dirkača ekipa potrebuje dirkača, ki dosega podobne čase kot 'običajni' dirkači. Treba je biti hiter in dati povratne informacije. V teh letih sem se naučil veliko, še posebej pri Hondi, kako testirati in razvijati dirkalnik," je pojasnil Britanec.

Dodal je, da vloge testnega dirkača ni sprejel le zato, ker ni dobil boljše ponudbe, pač pa zato, ker bi to delo zelo rad opravljal. "Če bi si želel dirkati prihodnjo sezono, bi lahko dirkal, toda to sem izbral zato, ker si to želim delati in mislim da je zdaj pravi čas za to, zame, za mojo družino in tudi moje telo," je v pogovoru za uradno spletno stran motoGP zaključil Crutchlow.