Uradno: Honda združila brata Marquez 'pod eno streho'

"HRC Racing z navdušenjem naznanja sodelovanje z dvojnim svetovnim prvakom (leta 2014 je slavil v razredu moto3, letos pa v razredu moto 2, op. p.) Alexom Marquezom. Mladi španski dirkač (23 let, op. p.) se bo pridružil tovarniški ekipi Repsol Honde. Z ekipo je sklenil enoletno pogodbo," so v ponedeljek popoldne – le nekaj ur pred začetkom testiranj v Valencii za novo sezono – sporočili iz japonske ekipe.

Selitev Alexa Marqueza, ki so jo španski mediji napovedali že v nedeljo, pomeni, da bosta v isti ekipi delovala brata Marquez, ki sicer veljata za dobra prijatelja izven steze. Vprašanje je, kako bo tekmovanje v istem razredu, še več: v isti ekipi, vplivalo na njuno družinsko in prijateljsko življenje. Veliko vlogo pri tem, da se v ekipo preseli Alex Marquez, ki je v tej sezoni predčasno osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu moto2, naj bi odigral prav Marc Marquez. V igri za selitev v ekipo Repsol Honde sta bila namreč tudi Britanec Cal Crutchlow in francoski dirkačJohann Zarco.

Alex Marquez je v letošnji sezoni v razredu moto2 z ekipo EG 0,0 Marc VDS zbral pet zmag, dve drugi in tri tretja mesta. To pomeni, da je na odru za zmagovalce na skupno 19 dirkah stal kar desetkrat. V oči sicer bode nekoliko slabši zaključek sezone, saj je na zadnjih petih dirkah osvojil le enkrat stopil na stopničke. Na koncu ga je polomil tudi na dirki v Valencii, tako da je razlika do drugouvrščenega Brada Binderja – ta se prav tako seli v elitni razred motoGP – znašala vsega tri točke (262/259).