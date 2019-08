Uradno: Johan Zarco in KTM prekinjata sodelovanje

29-letnik je pred začetkom aktualne sezone sklenil dveletno pogodbo, ki pa sta jo obe strani sporazumno prekinili. Poleg slabših rezultatov v letošnji sezoni naj bi za razhod med KTM-om in Johannom Zarcojem bili krivi slabši odnosi med dirkačem in vodjo ekipe Stefanom Piererjem.



V izjavi za uradno spletno stran so pri KTM-u zapisali: "Zarco je poskušal prilagoditi svoj stil vožnje dirkalniku KTM RC16, a mu to ni uspelo. Tega si je želela tudi ekipa, a Francozu nikakor ni uspelo biti konkurenčen. Na drugi strani je Pol Espargaro redni udeleženec druge skupine na kvalifikacijah pred dirkami, kar nam potrjuje, da je naš motocikel zagotovo na nivoju elitnega razreda."