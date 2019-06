Uradno: Lorenzo zaradi zlomljenega vretenca prečrtan za Assen in Sachsenring

"Jorge se počuti dobro. Njegov padec je bil kar hud. Ko smo ga pripeljali, je bil še malce v šoku in brez prave orientacije in brez dvoma nestabilen. Opravili smo preglede, vendar nisem še zadovoljen. Zato smo se odločili, čeprav nima poškodb možganov, da opravimo MRI pregled hrbtenjače in CT pregled sprednjega dela telesa," je povedal zdravnik Angel Charte. Kasneje so novinarski kolegi DAZN-a sporočili, da gre pri Lorenzu za zlom prsnega vretenca T6, zaradi česar so mu zdravniki že dali rdečo luč za nastop v Assenu, prav tako ne Majorčan ne bo mogel nastopiti na dirki v Nemčiji.