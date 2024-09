Uradno: Oliveira v novi sezoni za Yamaho

Miguel Oliveira je šesto sezono dirkač elitnega razreda, skupno pa je to v motociklistični karavani že njegova 14. sezona. 29-letnik se lahko pohvali s petimi zmagami v razredu motoGP in skupno sedmimi uvrstitvami na stopničke. Če upoštevamo še razreda moto2 in moto3, ima kar 17 zmag in 41 stopničk.