Uvodni treningi pred VN Valencie: V Hondi se sprašujejo, kdo namesto Lorenza

"Zdaj je potrebno strniti vrste in se odločiti, v katero smer želi Honda iti,"je ob nepričakovanem slovesu donedavnega moštvenega kolega in posledično nestrpnemu pričakovanju javnosti o Lorenzovem nasledniku uvodoma dejal osemkratni svetovni prvak Marquez, ki se, kar je nekajkrat jasno in glasno tudi poudaril pred predstavniki 'sedme sile', ne želi vmešavati v izbiro novega obraza. "To ni niti moja stvar niti moja naloga. Res pa je, da je to zelo pomembna odločitev, saj bodo morali Alberto Puig (team menadžer) in druščina v najkrajšem možnem času zapolniti to vrzel,"je v nadaljevanju izpostavil izvrstni Katalonec, ki bo ta konec tedna iskal želeno pot do svoje 12. zmage v iztekajoči se sezoni.



"Pri Hondi imajo dve možnosti, ali bodo stavili na izkušnje ali pa na mladost. Moja naloga pa bo še naprej razveseljevati navijače po vsem svetu. Lani sem na zadnji dirki sezone na tem prizorišču klavrno zaključil svoj nastop, letos si seveda želim drugačnega razpleta,"je še pristavil Marquez, kateremu ob bok v novi sezoni ponujajo imena, kot so Johann Zarco, Cal Crutchlow in Takaaki Nakagami.