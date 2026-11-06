VN Katarja: Uvodni treningi v Losailu: Quiles najhitrejši v Moto3

Bo Martin prejel zeleno luč za nastop v Losailu?

Ko je govora o dogajanju v elitnem motociklističnem razredu MotoGP, je vse skupaj bolj ali manj odvisno od tega, ali bo na sobotnih kvalifikacijah in kasneje sprint dirki lahko nastopil nekdanji svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia).

Najbližji zasledovalec trenutno vodilnega v seštevku svetovnega prvenstva MotoGP Marca Marqueza (Ducati) namreč še čaka na zdravniški pregled, ki naj bi bil okoli poldneva po slovenskem času. V primeru zelene luči se zna zgoditi, da na stezi v Losailu še ne bomo dobili novega/starega svetovnega prvaka.

Starejši od bratov Marquez ima jasno svoje načrte. Trenutna prednost 44 točk pred rojakom Martinom mu omogoča, da ni pod pritiskom nujne zmage. Martinu na drugi strani pa ne preostane drugega - v kolikor bo dobil dovoljenje za nastop -, kot da gre na vse ali nič.