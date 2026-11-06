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MotoGP

VN Katarja: Uvodni treningi v Losailu: Quiles najhitrejši v Moto3

Losail, 06. 11. 2026 10.42 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez in Jorge Martin

Pred najboljšimi motociklisti je nov dirkaški konec tedna. Dirkači so zbrani v Losailu, kjer se bodo v sklopu VN Katarja pomerili za nove točke v prvenstvu. Z uvodnimi treningi smo začeli ob 11.00 (Moto3), sledita še Moto2 in MotoGP. Dogajanje iz Katarja lahko v živo spremljate na VOYO. V najšibkejšem razredu Moto3 je najhitrejši čas postavil novopečeni svetovni prvak Maximo Quiles

MotoGP - VN Katarja
MotoGP - VN Katarja
FOTO: VOYO
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Bo Martin prejel zeleno luč za nastop v Losailu?

Ko je govora o dogajanju v elitnem motociklističnem razredu MotoGP, je vse skupaj bolj ali manj odvisno od tega, ali bo na sobotnih kvalifikacijah in kasneje sprint dirki lahko nastopil nekdanji svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia).

Najbližji zasledovalec trenutno vodilnega v seštevku svetovnega prvenstva MotoGP Marca Marqueza (Ducati) namreč še čaka na zdravniški pregled, ki naj bi bil okoli poldneva po slovenskem času. V primeru zelene luči se zna zgoditi, da na stezi v Losailu še ne bomo dobili novega/starega svetovnega prvaka.

Starejši od bratov Marquez ima jasno svoje načrte. Trenutna prednost 44 točk pred rojakom Martinom mu omogoča, da ni pod pritiskom nujne zmage. Martinu na drugi strani pa ne preostane drugega - v kolikor bo dobil dovoljenje za nastop -, kot da gre na vse ali nič.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
VN Katarja
VN Katarja
FOTO: 24ur.com
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motogp vn katarja prosti treningi marc marquez losail

Marc Marquez že ta konec tedna s prvo zaključno žogico

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