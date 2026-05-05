V Aprilii priznavajo: Koristi nam tudi, da Marquez ni v najboljši formi

Massimo Rivola FOTO: Profimedia

Čeprav se je sezona prvenstva motoGP šele dobro začela, se že po prvih štirih dirkah zdi, da bi lahko bila za Aprilio rekordna. Proizvajalec iz Noaleja vodi tako v točkovanju dirkačev kot tudi v točkovanju za najboljšo ekipo in najboljšega proizvajalca. Da je letos njihov motocikel izjemen, je znova potrdila tudi dirka v Jerezu, saj so med prvimi šestimi končali kar štirje dirkači Aprilie. "Ničesar še ne moremo napovedovati, je pa pomembno, da smo tu imeli štiri predstavnike med najboljšimi šestimi. To je odličen znak," je bil po koncu tedna na španskih tleh zadovoljen šef Aprilie Massimo Rivola.

Njihov najboljši mož je Marco Bezzecchi, ki po treh zaporednih zmagah in drugem mestu na zadnji dirki v Andaluziji vodi v skupnem seštevku – pred moštvenim kolegom Jorgejem Martinom ima 11 točk prednosti. "V tovarniški ekipi imamo dva zelo konkurenčna dirkača in tudi poltovarniška ekipa Trackhouse ne zaostaja veliko. Bezzecchi ima prednost, saj navadno starta bolj iz ospredja, zato je v dirki boljši," je še dejal o svojih predstavnikih.

Rivola pa se zaveda, da so k uspehu Aprilie vsaj v manjši meri pripomogle tudi težave drugih proizvajalcev, zlasti Ducatija. "Koristi nam tudi dejstvo, da Marc Marquez ni v najboljši formi, mi pa smo nedvomno med zimo dobro opravili svoje delo. Sezona je še dolga, toda prepričani smo, da delamo v pravi smeri."

Tudi ostali dirkači Ducatija niso tako prepričljivi kot v prejšnjih sezonah. Na prvi dirki sezone v tajskem Buriramu se je celo prvič po letu 2021 zgodilo, da med prvimi tremi ni bilo niti enega dirkača Ducatija.

Marc Marquez, lanski prvak, letos še ni našel pravih občutkov. Dvakrat je sicer slavil na sprinterski preizkušnji, toda v nedeljo se mu še ni uspelo zavihteti na stopničke. V Jerezu je bil v uvodnih krogih sicer v boju za najvišja mesta, nato pa v želji držati tempo mlajšega brata Alexa Marqueza, ki je dobil dirko na domačih tleh, končal v pesku. "Na ravni, na kateri trenutno nastopamo, se je nemogoče boriti za naslov," je bil v Jerezu razočaran devetkratni prvak. Kljub temu šef Ducatija Luigi "Gigi" Dall'Igna po zadnji dirki ni bil preveč negativen in boja še ne predaja. "Pred nami je težko prvenstvo. Prihaja še veliko izzivov in v njih uživamo vsak dan," poudarja tehnični guru proizvajalca iz Bologne.

Optimizem v Ducati prinašajo tudi pozitivni občutki, s katerimi sta Marquez in Francesco Bagnaia prejšnji ponedeljek sklenila testiranje v Jerezu. "Še bolj se moramo potruditi, da bi dirkačem prinesli nekaj več. Na testiranju smo preizkusili inovacije in nekatere bomo zagotovo uporabili na prihajajočih dirkah. Še prej pa moramo pridobljene podatke podrobno analizirati," je sklenil Dall'Igna.

Ali bodo dobre občutke s testiranja uspeli prenesti tudi na dirkaške preizkušnje, bo jasno že ta konec tedna, ko bo v legendarnem Le Mansu na sporedu peta velika nagrada sezone.