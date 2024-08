Marquez pred svojimi navijači le dočakal prvo zmago na ducatiju

Marc Marquez je začel z najboljšega startnega položaja in uvodoma ubranil prednost, za ovratnik mu je dihal Jorge Martin. Če smo od sprint dirk vajeni, da običajno postrežejo z obilo drame in malo taktiziranja, tokrat temu ni bilo tako. Ritem starejšega od bratov Marquez je bil prehud za tekmece, tako da se je prednost večkratnega svetovnega prvaka iz kroga v krog večala. Za njim je Martin ohranil mirne živce in prišel do drugega mesta, stopničke pa je ujel še en domačin Pedro Acosta.