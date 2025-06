VN Aragonije: Alex Marquez in Bagnaia se vračata na 'kraj zločina'

Osemkratni svetovni prvak je s šestimi zmagami na VN Aragonije daleč najuspešnejši dirkač na tem dirkališču. Na najvišjo stopničko je stopil tudi lani, in to dvakrat, zmagal je na sprintu in glavni dirki. Steza mu nadvse ustreza, saj poteka v obratni smeri urinega kazalca, prevladujejo pa njemu ljubši levi ovinki, eden izmed njih na Motorlandu je tudi poimenovan po njem.