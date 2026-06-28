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MotoGP

V Assnu se začenja sklepno dejanje, trenutno na stezi dirkači Moto3

Assen, 28. 06. 2026 11.08 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
David Alonso je slavil v razredu moto3.

Pred dirkači v vseh treh motociklističnih razredih je še sklepno dejanje na Nizozemskem. Prvi so se na stezo podali dirkači razreda Moto3, nato pa bodo ob 12.10 prišli na vrsto dirkači v srednjem razredu, ob 13.15 pa se bodo na stezo podali še dirkači razreda MotoGP. Celotno dogajanje v razredu Moto3 lahko spremljate na VOYO, razreda Moto2 in MotoGP pa boste lahko spremljali še na Kanalu A.

MotoGP - VN Nizozemske
MotoGP - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

V najšibkejšem razredu si je najboljši startni položaj za nedeljsko dirko v zadnjem hitrem krogu s časom 1:40.130 priboril vodilni v prvenstvu Maximo Quiles. Slednji bo v nedeljo drugič v sezoni startal z najboljšega startnega položaja. Najbližje se mu je približal Joel Kelso, ki je slavil na petkovem popoldanskem treningu in za eno mesto izboljšal čas sobotnega treninga.

Start iz prve startne vrste si je poleg omenjenih priboril še Brian Uriarte, ki je tako močno popravil rezultat s sobotnega treninga, ko je dosegel šele 18. mesto. Drugi dirkač prvenstva Alvaro Carpe je bil v kvalifikacijah šele osmi po tem, ko je slavil na jutranjem prostem treningu.

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MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
FOTO: VOYO
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Valentino Rossi
28. 06. 2026 11.24
Ne vem no, a res ne morte met prenosa na Voyu brez teh butatstih podnapisov
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