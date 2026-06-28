V Assnu se začenja sklepno dejanje, trenutno na stezi dirkači Moto3

V najšibkejšem razredu si je najboljši startni položaj za nedeljsko dirko v zadnjem hitrem krogu s časom 1:40.130 priboril vodilni v prvenstvu Maximo Quiles. Slednji bo v nedeljo drugič v sezoni startal z najboljšega startnega položaja. Najbližje se mu je približal Joel Kelso, ki je slavil na petkovem popoldanskem treningu in za eno mesto izboljšal čas sobotnega treninga.

Start iz prve startne vrste si je poleg omenjenih priboril še Brian Uriarte, ki je tako močno popravil rezultat s sobotnega treninga, ko je dosegel šele 18. mesto. Drugi dirkač prvenstva Alvaro Carpe je bil v kvalifikacijah šele osmi po tem, ko je slavil na jutranjem prostem treningu.