Petkove težave Bagnaie, 'nedeljska' dirka pa prestavljena na soboto

Na treningih pred veliko nagrado Avstralije svetovnega prvenstva motoGP sta presenetljivo kraljevala tovarniška dirkača KTM Brad Binder in Jack Miller. Ponovno je razočaral vodilni na prvenstvu Francesco Bagnaia, ki se z 11. časom že drugič zapored ni uspel uvrstiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Za največje presenečenje pa so poskrbeli organizatorji, ki so zaradi vremena popolnoma spremenili program. Kakšen je?

Organizatorji 16. dirke sezone za VN Avstralije so se zaradi slabih vremenskih razmer odločili spremeniti časovnico dogajanja v elitnem razredu MotoGP. Tako je glavna dirka (27 krogov), ki bi morala biti na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj, prestavljena na soboto zjutraj ob 6.10 po slovenskem času, medtem ko bo skrajšana sprint dirka (13 krogov) na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj ob 5.00.