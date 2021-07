V Balanci tokrat o razredu Superbike: po tretjini sezone in pred dirko v Assnu

Kaj so zaenkrat prinesle dirke, ki so že za nami, in kaj gre pričakovati na naslednjih dirkah, ki prihajajo. Bo Jonathan Rea uspel znova osvojiti naslov svetovnega prvaka ali pa ga turški dirkač Toprak Razgatlioglu letos lahko preseneti? Kaj pa američan Garrett Gerloff? Tudi njemu gre letos odlično! Veliko težav imajo pri Ducatiju. Scott Redding in Michele Rinaldi imata obilo težav.

Ta dirkaški vikend je pred nami dirka za VN Nizozemske v katedrali motociklizma v Assnu in v tokratni spletni oddaji Balanca smo naredili tudi projekcijo prihajajoče dirke. V naši aktualni temi smo se spraševali kje so mladi dirkaški talenti, da bi iz razreda superbike prestopili v razred MotoGP, kot je to bilo nekoč? Se spominjate Bena Spiesa? Pa Cala Crutchlowa? Nickya Haydna, ki je nekoč nastopal na ameriškem prvenstvu razreda superbike?

Številni dirkači iz evropskega, svetovnega ali ameriškega prvenstva so nekoč svojo kariero začeli v razredu superbike in jo kasneje nadaljevali na dirkah razreda MotoGP, zadnje čase pa se zdi, da v razred superbike prihajajo predvsem nekdanji dirkači iz razreda MotoGP, ki svojo kariero na ta način potegnejo še za nekaj dodatnih sezon. A uspeha praviloma ni.

Le redkim je to uspelo. Sylvain Guintolli je uspel postati prvak v tem tekmovalnem razredu po končani karieri v razredu MotoGP, Max Biaggi je tudi eden izmed uspešnih, a ta seznam je vseeno kratek. Več je takšnih, ki jim ni uspelo. Alvaro Bautista, Tito Rabat in še nekateri imajo letos veliko težav.

Zakaj? Odgovor vam ponujamo v Balanci. Vabimo vas k ogledu.