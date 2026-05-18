MotoGP

Ducati Marquezu ne odreka podpore: Znova je dokazal, da je superjunak

Ljubljana, 18. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Nina Mihalič Ž.Ž.
Marc Marquez

Pred Marcom Marquezom je nova velika preizkušnja. Po dvojni operaciji stopala in desne rame, ki si jo je lani poškodoval v Indoneziji, ga čaka naporno okrevanje. Kljub novim zdravstvenim težavam pa mu v ekipi tovarniškega Ducatija ne odrekajo podpore in verjamejo, da se bo njihov zvezdnik vrnil na sam vrh.

Da je lanski padec v Indoneziji pustil posledice, so mnogi opažali že na uvodnih dirkah, ko Marc Marquez kljub nekaj svetlim prebliskom ni prikazal forme, ki ga je krasila v lanski sezoni. Na nedeljskih dirkah med prve tri ni uspel priti, poleg tega je imel veliko težav tudi s padci.

Po novem neugodnem padcu v Le Mansu pa je sledilo presenečenje. Španec je razkril, da ne bo operiral le zlomljenega stopala, temveč bo prestal tudi vnaprej načrtovano operacijo desne rame, ki si jo je poškodoval lansko jesen.

"Zaradi vijaka imam težave z živcem v rami," je čustveno priznal svoji ekipi. "Na takšen način ne moreš dirkati z motociklom. Enkrat gre, drugič ne. Zaradi tega sem že prej načrtoval operacijo, ki sem jo mislil izpeljati po dirki v Kataloniji. Vozil sem z eno roko in pol ..."

Marquezu so prejšnji konec tedna zdravniki uspešno odstranili dva vijaka iz pretekle operacije rame ter delček kosti, ki je pritiskal na živec in povzročal hude bolečine, poleg tega pa sanirali tudi zlom stopalnice. Sedaj ga čaka okrevanje, o datumu njegovega povratka pa zaenkrat še ni govora.

V letošnji sezoni je že večkrat dokazal, da je lahko hiter. Nenazadnje je v Le Mansu v počasnejši skupini postavil nov rekord steze, v Jerezu osvojil prvi startni položaj, dvakrat pa slavil tudi na sprintu. A vendarle se v boj za naslov prvaka ni mogel zares vmešati. "Lahko sem hiter, ampak vozim približno pol sekunde počasneje od tega, kar zmorem. Poskušam, ampak je težko. Ko se spravim v položaj za dirkanje, postane precej naporno. Da vse skupaj ni dobro, kažejo tudi podatki," se je Marquez še odprl svoji ekipi.

Davide Tardozzi in Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Pri Ducatiju kljub vsem težavam svojemu zvezdniku ne odrekajo podpore. "Mislim, da je Marc znova dokazal, da je superjunak in odličen dirkač. V stanju, v katerem je njegova roka, je naredil nekaj izjemnega, nekaj, česar je zmožen samo on," je svojega varovanca hvalil vodja tovarniške ekipe Ducatija Davide Tardozzi.

Nove Špančeve težave so znova odprle tudi vprašanja o koncu kariere. Če je bilo še pred kratkim le vprašanje časa, kdaj bo ekipa tovarniškega Ducatija sporočila podaljšanje sodelovanja z Marquezom, so se po novi poškodbi pojavila vse glasnejša ugibanja, da bo 33-letnik s koncem sezone sklenil dirkaško kariero.

A številni navdušenci motociklizma verjamejo, da trdoživi Španec ostaja v igri za deseti naslov prvaka. "Morda ne še letos, ker so Aprilie zelo močne, ampak prepričan sem, da se bo že prihodnjo sezono znova boril za naslov prvaka. Mislim, da bo, ko bo saniral te težave, spet lahko dirkal bolj konkurenčno in naravno," nam je minuli konec tedna zaupal eden izmed novinarjev, zbranih na dirkališču v Kataloniji.

Marquez naj bi se sicer že zavezal, da bo z Ducatijem dirkal vse do leta 2028.

motogp vn katalonije marc marquez ducati

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IceMan..
18. 05. 2026 08.38
Kaktus - x TI si pa dokazal da si največji strahopetec in nesramnež na tem portalu ki nimaš nobenega spoštovanjo do dirkačev tega športa ki dirkajo za ta šport, navijače,... pa naj bo to Marquez, Rossi, Martin,.... SRAM TE JE LAHKO BLAZNEŠ!!!
Kaktus - x
18. 05. 2026 08.00
Pravi da je vozil z eno roko in pol, v resnici pa je vedno vozil brezglavo in brez vsakega talenta, sicer ne bi bil vpleten v največ incidentov in največkrat od vseh na tleh. Brez vpletanja in pritiskanja Dorne na Ducati da ga morajo vzeti bi bil še danes zlahka Ducati na vrhu, tako pa je kjer je, če smo realni in nepristranski.
