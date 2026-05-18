Ducati Marquezu ne odreka podpore: Znova je dokazal, da je superjunak

Da je lanski padec v Indoneziji pustil posledice, so mnogi opažali že na uvodnih dirkah, ko Marc Marquez kljub nekaj svetlim prebliskom ni prikazal forme, ki ga je krasila v lanski sezoni. Na nedeljskih dirkah med prve tri ni uspel priti, poleg tega je imel veliko težav tudi s padci. Po novem neugodnem padcu v Le Mansu pa je sledilo presenečenje. Španec je razkril, da ne bo operiral le zlomljenega stopala, temveč bo prestal tudi vnaprej načrtovano operacijo desne rame, ki si jo je poškodoval lansko jesen.

"Zaradi vijaka imam težave z živcem v rami," je čustveno priznal svoji ekipi. "Na takšen način ne moreš dirkati z motociklom. Enkrat gre, drugič ne. Zaradi tega sem že prej načrtoval operacijo, ki sem jo mislil izpeljati po dirki v Kataloniji. Vozil sem z eno roko in pol ..." Marquezu so prejšnji konec tedna zdravniki uspešno odstranili dva vijaka iz pretekle operacije rame ter delček kosti, ki je pritiskal na živec in povzročal hude bolečine, poleg tega pa sanirali tudi zlom stopalnice. Sedaj ga čaka okrevanje, o datumu njegovega povratka pa zaenkrat še ni govora.

V letošnji sezoni je že večkrat dokazal, da je lahko hiter. Nenazadnje je v Le Mansu v počasnejši skupini postavil nov rekord steze, v Jerezu osvojil prvi startni položaj, dvakrat pa slavil tudi na sprintu. A vendarle se v boj za naslov prvaka ni mogel zares vmešati. "Lahko sem hiter, ampak vozim približno pol sekunde počasneje od tega, kar zmorem. Poskušam, ampak je težko. Ko se spravim v položaj za dirkanje, postane precej naporno. Da vse skupaj ni dobro, kažejo tudi podatki," se je Marquez še odprl svoji ekipi.

Davide Tardozzi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Pri Ducatiju kljub vsem težavam svojemu zvezdniku ne odrekajo podpore. "Mislim, da je Marc znova dokazal, da je superjunak in odličen dirkač. V stanju, v katerem je njegova roka, je naredil nekaj izjemnega, nekaj, česar je zmožen samo on," je svojega varovanca hvalil vodja tovarniške ekipe Ducatija Davide Tardozzi.