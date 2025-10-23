Svetli način
MotoGP

'V garaži ga je izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez'

Ljubljana, 23. 10. 2025 14.37 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Komentarji
4

Valentino Rossi in Francesco Bagnaia imata poseben odnos učenec–mentor. Bagnaia je bil član Rossijeve akademije VR46, kjer je pod njegovim vodstvom zrasel v enega najboljših dirkačev MotoGP generacije. Pozneje je Bagnaia z tovarniškim moštvom Ducatija osvojil dva naslova prvaka v razredu motoGP, letos pa se je Italijan znašel v velikih težavah saj za moštvenim kolegom in že zdaj novim prvakom Marcom Marquezom na prvenstveni lestvici zaostaja kar 263 točk. Zdaj mu je Rossi stopil v bran.

Valentino Rossi je Francesca Bagnaio vedno podpiral in verjel vanj. V zadnjih treh letih je bila njegova vera upravičena, letos pa je tudi Bagnaia večkrat priznal, da ne ve zakaj se je tako slabo znašel na Ducatijevem novem motociklu.

Valentino Rossi in Franecsco Bagnaia
Valentino Rossi in Franecsco Bagnaia FOTO: motogp.com

Zdaj je Rossi v pogovoru s televizijo Sky spregovoril o težavah svojega vajenca in prijatelja. "V zadnjih treh letih se je vedno boril za naslov prvaka. Dvakrat je bil prvak, lanski naslov pa mu je ušel na zadnji dirki sezone. Vedno je veliko zmagoval in vedno je bil v ospredju. Dokazal je svojo vrednost. Letos se zaradi različnih razlogov, ki nam niso jasni, ni znajdel na novem Ducatiju," je sprva dejal Rossi.

Preberi še Poškodba je prehuda, Marquez že končal sezono

Nato je vendarle našel nekaj razlogov za težave rojaka "Težave je imel, ker ga je v garaži izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez. Ja, v naugodnem položaju smo. Vedno mu poskušamo 100 odstotno pomagati in mu pomagati rešiti težave, kar nam za zdaj še ni uspelo narediti. Torej tudi mi za zdaj še ne vemo v čem je težava. Še vedno pa sem prepričan, da se bo vrnil na vrh," je dodal Rossi.

marc marquez Valentino Rossi Francesco Bagnaia motogp ducati
Poškodba je prehuda, Marquez že končal sezono

KOMENTARJI (4)

PuntaChristo
23. 10. 2025 15.20
+1
Rossi pokvarjen kot zmeraj. Zanimivo, da so vedno drugi krivi. Peco je lahko bil prvak, ker Markez večino dirk ni vozil. Kakšni Horsi so toti italjani
ODGOVORI
1 0
The T3chnics
23. 10. 2025 15.18
Pa sej je prav, da ga je v garaži izrinil, ker drugače Pecco sploh ne bi priš iz garaže.
ODGOVORI
0 0
abcde1234
23. 10. 2025 15.24
Haha dobra
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
23. 10. 2025 15.12
-1
rosi ...poldirkac...... Ocitno se mu iskri pod kovtrom
ODGOVORI
0 1
