'V garaži ga je izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez'

Valentino Rossi je Francesca Bagnaio vedno podpiral in verjel vanj. V zadnjih treh letih je bila njegova vera upravičena, letos pa je tudi Bagnaia večkrat priznal, da ne ve zakaj se je tako slabo znašel na Ducatijevem novem motociklu.
Zdaj je Rossi v pogovoru s televizijo Sky spregovoril o težavah svojega vajenca in prijatelja. "V zadnjih treh letih se je vedno boril za naslov prvaka. Dvakrat je bil prvak, lanski naslov pa mu je ušel na zadnji dirki sezone. Vedno je veliko zmagoval in vedno je bil v ospredju. Dokazal je svojo vrednost. Letos se zaradi različnih razlogov, ki nam niso jasni, ni znajdel na novem Ducatiju," je sprva dejal Rossi.
Nato je vendarle našel nekaj razlogov za težave rojaka "Težave je imel, ker ga je v garaži izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez. Ja, v naugodnem položaju smo. Vedno mu poskušamo 100 odstotno pomagati in mu pomagati rešiti težave, kar nam za zdaj še ni uspelo narediti. Torej tudi mi za zdaj še ne vemo v čem je težava. Še vedno pa sem prepričan, da se bo vrnil na vrh," je dodal Rossi.
