'V garaži ga je izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez'

Valentino Rossi in Francesco Bagnaia imata poseben odnos učenec–mentor. Bagnaia je bil član Rossijeve akademije VR46, kjer je pod njegovim vodstvom zrasel v enega najboljših dirkačev MotoGP generacije. Pozneje je Bagnaia z tovarniškim moštvom Ducatija osvojil dva naslova prvaka v razredu motoGP, letos pa se je Italijan znašel v velikih težavah saj za moštvenim kolegom in že zdaj novim prvakom Marcom Marquezom na prvenstveni lestvici zaostaja kar 263 točk. Zdaj mu je Rossi stopil v bran.

Valentino Rossi je Francesca Bagnaio vedno podpiral in verjel vanj. V zadnjih treh letih je bila njegova vera upravičena, letos pa je tudi Bagnaia večkrat priznal, da ne ve zakaj se je tako slabo znašel na Ducatijevem novem motociklu.

Valentino Rossi in Franecsco Bagnaia FOTO: motogp.com icon-expand

Zdaj je Rossi v pogovoru s televizijo Sky spregovoril o težavah svojega vajenca in prijatelja. "V zadnjih treh letih se je vedno boril za naslov prvaka. Dvakrat je bil prvak, lanski naslov pa mu je ušel na zadnji dirki sezone. Vedno je veliko zmagoval in vedno je bil v ospredju. Dokazal je svojo vrednost. Letos se zaradi različnih razlogov, ki nam niso jasni, ni znajdel na novem Ducatiju," je sprva dejal Rossi.